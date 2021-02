El Miralvalle ficha a la alero argentino-uruguaya de 18 años Luciana Chagas

El Extremadura Miralvalle, club placentino de la Liga Femenina 2, ha anunciado la incorporación para su equipo de la alero argentino-uruguaya Luciana Chagas, de 18 años y 1´75. La nueva jugadora colegial ya está en la capital del Jerte y en la tarde de este lunes tiene previsto completar su primer entrenamiento con sus nuevas compañeras. Es internacional en las categorías inferiores de Uruguay.

Chagas (Moreno, Argentina, 30-09-2002) se inició en el baloncesto en su país natal, en Indios de Moreno, pasó por Vélez, Berazategui para volver a Moreno. Ha jugado también en Uruguay, en el Aguada de Montevideo, de donde procede. En 2019 formó parte del combinado celeste que compitió en el Campeonato Sudamericano, por lo que es una de las jugadoras con mayor proyección de su país.

«Es un locura, estoy muy contenta, tenía muchas ganas de venir, me dijeron que tenía que ser rápido y no me lo pensé, salió todo bien y he llegado con muchas ganas», asegura la jugadora nada más llegar. Se define como una jugadora de equipo: «Tengo roll defensivo, me siento muy agresiva en eso, saltar a ayudar, genero confianza desde ahí y comunico».

«Creemos que se ajusta mucho a la filosofía de nuestro club, es joven, intensa, una gran luchadora sobre la cancha y con mucho talento. Aquí la podemos ayudar mucho en su crecimiento y va a encajar muy bien en nuestra plantilla, también por su juventud», ha señalado el entrenador, Raúl Pérez. El club no tiene previsto realizar más incorporaciones.