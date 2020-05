Las míticas zapatillas Air Jordan, subastadas por un precio récord de 517.000 euros

El gran éxito del documental 'The Last Dance' en todo el mundo ha impulsado las ventas de objetos coleccionables vinculados a Michael Jordan, algunos de los cuales se comercializan hoy por cientos de miles de dolares. "El timing es esencial. Y el momento correcto es ahora", resume Jordan Geller.

Este coleccionista es a partir de este domingo un poco más rico. Sotheby's ha vendido un par de las Air Jordan 1 usadas por el mismo Michael Jordan por 560,000 dólares (517,000 euros), un récord absoluto para las zapatillas. Este modelo en rojo, blanco y negro, fabricado en 1985 y autografiado por Michael Jordan, ha destronado el Moon Shoe, uno de los primeros pares producidos por el proveedor de equipos Nike y vendido en julio de 2019 por 437.500 dólares, también en Sotheby's .

Los diferentes Air Jordan ya fueron muy populares durante 30 años. Para muchos especialistas, el ícono del deporte moderno ha contribuido en gran medida a crear el mercado de zapatillas de colección, donde personalidades no solo deportivas, como Kanye West o Travis Scott, pueden competir hoy con él.

Imagen de las míticas Air Jordan con que el número 23 debutó en la NBA.

No obstante, el documental de diez partes de ESPN, que termina este lunes con los dos últimos episodios en España, "cambia el panorama", según Chris Ivy, gerente de artículos deportivos en la casa de subastas Heritage Auctions.

Precios al alza

En la plataforma de reventa de zapatos StockX, el modelo Air Jordan 1 Chicago ahora se vende por hasta 1.500 dólares, en comparación con los 900 en marzo, cuando fue lanzado el primer episodio de 'The Last Dance'. "Es en gran parte atribuible al documental, porque es un calzado que ha estado en el mercado durante años", dijo Jesse Einhorn, economista de StockX.

Un cromo de coleccionista de la editorial Fleer con fecha de 1986 se vendió por 96.000 dólares a principios de mayo en Heritage, cuando 'solo' valía entre 20.000 y 30.000 al comienzo del año. "Muchas personas que recolectaron cromos para niños (equivalentes a las pegatinas de Panini) han rebuscado en sus viejas cajas para ver qué encontraban", se ríe Geoff Wilson, fundador de la plataforma Sports Card Investor.

"Nunca había visto algo así", dice Chris Ivy. "Estamos hablando de un jugador que se retiró hace mucho tiempo" (2003). Y la moda se extiende más allá de lo que concierne directamente a Jordan y al mundo de los coleccionistas. Las ventas de artículos de la marca Bulls aumentaron un 400% en mayo (en comparación con el año pasado) en el sitio de venta de derivados deportivos Fanatics.

Nuevo mercado de coleccionistas

"The Last Dance" ha reubicado a Michael Jordan en la historia del deporte durante una generación que se alimenta de la inmediatez y no ha conocido al jugador número 23. "Es cierto que el documental ha aumentado el interés en Jordan, pero no creo que todo esto decaiga", dice Chris Ivy sobre los objetos de colección.

Rodman, Pippen, Jordan, Harper y Kukoc, el quinteto triunfal de los Bulls.

El mercado de las zapatillas de coleccionista está creciendo, respaldado por una nueva generación de entusiastas, como lo demuestra la aparición de plataformas de intercambio y los precios alcanzados durante las subastas en los últimos tres años. "A diferencia del béisbol, un deporte que se limita principalmente a los Estados Unidos y Japón, el baloncesto tiene un alcance mundial, y los coleccionistas están surgiendo en todo el planeta", subraya Chris Ivy.

Más ediciones limitadas

"Las marcas están saliendo cada vez más con ediciones limitadas, en pequeñas cantidades y la demanda está aumentando", dice Geller. "En los últimos diez años, la importancia de las zapatillas de deporte ha explotado y los coleccionistas que hasta ahora han estado interesados en categorías más tradicionales de objetos han estado siguiendo esto de cerca", dijo Brahm Wachter, jefe de desarrollo de negocios en línea de Sotheby's.

Al igual que los dos pares que se venden en Sotheby's, los objetos de época o los que pertenecían a Jordan están en una categoría de precio completamente diferente a la serie limitada de "zapatillas" que salen regularmente. ¿Alguna vez cruzaremos la marca del millón de dólares? "Creo que sí", dice Chris Ivy, quien actualmente está tratando de organizar la venta de un artículo que cree que podría alcanzar este precio.