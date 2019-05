Mkhitaryan no jugará la final de la Europa League por el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán

El futbolista armenio del Arsenal Henrikh Mkhitaryan no jugará con el equipo inglés la final de la Europa League que se disputa el próximo miércoles en Bakú, capital de Azerbaiyán a causa del conflicto bélico que enfrenta a los dos países desde 1988 por el control del Alto Karabag.

En un comunicado, el club entrenado por Emery ha lamentado la ausencia del jugador, consensuada con él y su familia, por motivos políticos.

“Nos decepciona anunciar que Henrikh no viajará con el equipo a la final de la Europa League ante el Chelsea. Hemos expresado nuestra profunda preocupación a la UEFA sobre esta cuestión”, dice el del club inglés.

