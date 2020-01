Los modestos anuncian batalla

Dos equipos de Segunda B contra los dos supergigantes de la Liga, un regalo que solo la Copa del Rey ofrece. Unionistas de Salamanca e Ibiza esperan cargados de ilusión a Real Madrid (21.00 horas) y Barcelona (19.00), respectivamente, en la eliminatoria, a partido único, de los dieciseisavos de final.

El ‘joven’ Unionistas ha acaparado buena parte de la atención por sus cuestiones domésticas en la ciudad, su relación con el otro equipo, el Salmantino, y el estadio en el que recibirá al Madrid. No lo hará en el histórico El Helmántico. Lo hará justo al lado, en Las Pistas, con aforo para 4.000 espectadores, y sin la instalación de gradas supletorias.

Zidane no se llevará a ningún jugador del filial y en la lista están Bale y James. Ha dejado fuera de la convocatoria a Sergio Ramos, recién recuperado de un esguince de tobillo, Modric, Kroos y el brasileño Rodrygo. Tampoco figura ya en la citación Odriozola, que cuenta las horas para que se haga oficial su cesión.

El entrenador de Unionistas, Jabi Luaces, ha pedido a sus jugadores que «salgan sueltos y a disfrutar». «La semana está siendo bonita y espesa. Sabemos lo que significa jugar ante el Madrid para la ciudad y para nosotros. Lo tomamos como una oportunidad para nosotros y también para dar a conocer el club», ha añadido.

El Barcelona de Quique Setién, que se estrenó en el banquillo azulgrana con un ajustado triunfo ante el Granada, visitará al Ibiza de todo un ilustre como Pablo Alfaro, que ha dejado en la cuneta al Pontevedra y al Albacete. Será una nueva ocasión para ver el efecto de la llegada del técnico cántabro, esta vez en Can Misses, que sí que verá ampliado su aforo. Los baleares intentarán dar la gran sorpresa apoyándose en que se juega sobre hierba artificial, en sus ganas, en las condiciones climatológicas, y en la posible entrada de ‘suplentes’ que puedan presentar los barcelonistas. No estará Messi, que no ha entrada en la convocatoria, como tampoco lo han hecho ni Piqué ni Busquets, a los que también ha preferido reservar Setién.

Otras seis eliminatorias se juegan hoy. A las 19.00, Elche-Athletic; y a las 21.00, Badalona-Granada, Girona-Villarreal, UD Logroñés-Valencia y Real Sociedad-Espanyol.