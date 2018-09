Modric conquista el The Best

Cuando el domingo se anunció que Cristiano Ronaldo no viajaría a Londres para asistir en el Royal Festival Hall a la ceremonia de entrega del premio The Best de la FIFA al mejor jugador del año, se disiparon las pocas dudas que existían en torno a la identidad del ganador. Por otra parte, la presencia de Mohamed Salah en el trío de candidatos ya se antojaba un reconocimiento algo excesivo para los méritos del delantero egipcio (que sí ganó el de mejor gol por delante de las chilenas del portugués y de Bale), así que sus opciones de hacerse con el trofeo parecían casi nulas. Todos los focos, pues, apuntaba a Luka Modric. Y sí, a sus 33 años, el centrocampista del Real Madrid y capitán de la selección croata fue el elegido para romper con el duopolio Messi-Cristiano que en la última década había copado los principales premios individuales en el mundo del fútbol.

La victoria de Modric se sustenta en la conquista de la Champions (la tercera consecutiva para el Real Madrid) y, sobre todo, en su indiscutible aportación al brillante papel del equipo croata en el Mundial de Rusia, donde solo hincó la rodilla ante Francia en el último partido. Precisamente, la ausencia de representantes de la selección campeona del mundo entre los finalistas fue uno de los puntos más controvertidos de esta edición de The Best, que dejó también fuera del podio a Leo Messi.

El argentino tampoco asistió a la ceremonia, pese a que uno de sus goles (el que le marcó a Nigeria en el Mundial) sí era candidato al Premio Puskas al mejor tanto del año. Un premio que, inexplicablemente, fue a parar a Salah por un gol meritorio, sí, pero no demasiado memorable.

Por otro lado, cinco jugadores de la liga española y De Gea se colaron en el once ideal de la FIFA. El Madrid, con Varane, Sergio Ramos, Marcelo y Modric, y el Barcelona, con Messi, convierten a la liga española en la más representada. A estos jugadores se une el portero español D Gea, del Manchester United, el centrocampista Kanté, integrante del Chelsea, el lateral Dani Alves, y los delanteros Cristiano Ronaldo, Eden Hazard y Mbappé.

«En mi carrera he tenido la oportunidad de ser campeón del mundo, pero no me gusta vivir del pasado. Ojalá en el futuro podamos devolver a España a los más alto», destacó Sergio Ramos, cuestionado sobre su papel en el Mundial, quien por novena vez fue incluido en el once. «Estoy orgulloso de estar al lado de jugadores así, los mejores del mundo», apuntilló Hazard.