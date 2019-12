El Molinón, primera plaza del camino hacia la remontada

Sin Copa del Rey en el horizonte y con la extrema necesidad de tener más puntos en la clasificación, el Extremadura tratará de iniciar hoy su camino hacia otra épica remontada que le permita estar el próximo año disfrutando nuevamente del fútbol profesional. Sería de irresponsables pensar en dejar los deberes para el nuevo año, ya que no está el Extremadura para dejar pasar jornadas en el calendario. Así las cosas, El Molinón marca la casilla de salida en el camino hacia la remontada. A las 18.00 horas, el Extremadura visita a un Sporting de Gijón irregular que también se la pegó en la Copa, pero que en liga ha encadenado dos triunfos consecutivos que le han hecho respirar.

La Copa ha dejado señalado a este Extremadura que necesita un buen resultado para lavar la imagen dejada el pasado martes en Portugalete y, sobre todo, para mantener parte de crédito en un plantel que puede temblar en el mercado invernal en caso de derrota.

A Manuel, por lo pronto, no le ha temblado el pulso para dejar fuera de la convocatoria a jugadores que jugaron el martes. Así, por decisión técnica no han viajado Pastrana, Valverde, Josema y Caballo, quienes se unen a las ausencias de Zarfino, sancionado; y Alex López y Sergio Gil, lesionados. Sergio ha sufrido una rotura muscular en los últimos días y no podrá jugar ya hasta 2020.

En sala de prensa, Manuel no se cortó la lengua y dejó claro que al Extremadura le está faltando gol para poder cumplir con sus objetivos de victoria. El técnico gallego considera que su equipo no está jugando malos partidos, pero no está sabiendo resolver arriba. «Me gusta que la gente entienda lo que estamos viviendo y que este equipo se está matando en los partidos, pero todos hemos de tener tranquilidad».

Vuelve Rocha / Sin Zarfino por sanción, Manuel utilizará de ‘ocho’ a David Rocha, en una posición más natural para el cacereño que, hasta la fecha, había sido el cerrojo de ‘seis’ de su equipo. Ese papel volverá a recaer sobre Lomotey, que cuajó un buen partido ante el Málaga y repetirá hoy en el once.

En la convocatoria ha entrado como gran novedad el almendralejense Samu Manchón, uno de los pocos que se salvó de la quema de la Copa. Se le espera en el banquillo. La duda está en saber quién será el delantero, con más opciones de para Willy que para Pinchi.

El Extremadura viajó ayer hasta tierras asturianas para concentrarse de cara al encuentro. La distancia y la cercanía con la Navidad, impedirá que haya muchos aficionados azulgranas en las gradas de El Molinón. Ahí empieza a jugarse las habas de la salvación este Extremadura. Todo lo que no sea sumar hoy, será un debe más para recuperar el próximo año.