El momento de las calculadoras en Segunda B

El momento de la verdad ha llegado. Hay dos noticias para los clubs extremeños de Segunda B: una buena y otra mala. Comencemos por la primera. A dos partidos para que termine la primera fase, todos tienen opciones de estar el año que viene en la ansiada Liga Pro, es decir, la nueva categoría del fútbol profesional tras la Segunda División. El Badajoz, de hecho, ya tiene ese billete hace tiempo. Pero hay una mala noticia: ya hay equipos que no dependen de sí mismos y que tienen que mirar otros marcadores. Y, por lo tanto, es momento de sacar las calculadoras.

Con el Badajoz liderando el grupo sin muchos agobios, el Extremadura ha sido el gran beneficiado de la última jornada tras asaltar el estadio Romano. «Nos ha sostenido la mano gigante», decía Manuel Mosquera tras el derbi. Y no le falta razón. La afición del Extremadura dio una lección en toda regla a su propio club con casi 500 aficionados de Almendralejo en la semana más tenebrosa de la entidad en sus 14 años.

El triunfo permite al Extremadura dormir en puestos de Liga Pro por primera vez este año. Y no solo eso, sino que el equipo tendrá su primer match ball para ser de ‘Pro’ el domingo próximo. Si gana al Melilla en el Francisco de la Hera y el Mérida no lo hace en Badajoz, será matemáticamente de ‘Pro’. Por ello, el club permitirá a los socios sacar una entrada gratis para llenar (al 50%) el Francisco de la Hera.

La única mala noticia en los azulgranas es la lesión de Saúl González, con tres costillas fracturadas y un edema pulmonar que le obligaron a pasar la noche en el hospital, aunque afortunadamente fuera de peligro.

En Almendralejo no se habla mucho de la gran polémica del fin de semana: el gol anulado al Mérida tras el golpeo de Casto en la espalda de Dani García. En la capital autonómica retumba el enfado por lo mismo. Paco Puertas, presidente del club, explotó en sus redes sociales: «El árbitro Pedro Eugenio Muñoz Piedra ha incumplido gravemente el reglamento. Y los errores son tan manifiestos, y del tal calado, que pueden acarrear gravísimas consecuencias. Anular dos goles válidos en un partido de esta importancia no tiene precedentes», escribió.

Lo cierto es que en este mundo del fútbol, como los árbitros no hablan, queda la duda de si el colegiado podría decretar falta por obstaculizar el saque de Casto o si la distancia era lo suficientemente amplia para haber dejado el gol. Tampoco lo quiso explicar Dani Mori, por lo que quedará la duda.

Konate, del Don Benito, pugna por el balón con un jugador del Melilla. (Foto: Melilla UD)

El Mérida necesita calculadora y mirar a rivales para meterse en ‘Pro’, algo que no ocurre en el Villanovense. Su empate en Badajoz refuerza su tercera plaza y le hace depender de sí mismo en los últimos dos encuentros.

Los serones viajarán a Villarrobledo (colista) y recibirán en la última jornada al Talavera, rival directo. Cuatro puntos le pueden valer. De momento, el club celebra los 400 partidos de Pajuelo como jugador del Villanovense.

Del empate sale más tocado el Badajoz, no por el hecho de ver peligrar su insultante liderato, sino por acumular cuatro partidos sin ganar. Los pacenses solo piensan en quebrar la racha en el derbi ante el Mérida del domingo, duelo para el que no habrá entradas para la afición romana por no cumplirse las medidas preventivas, dicen en el Badajoz.

Y se agarra a sus opciones el Don Benito, obligado a ganar el domingo al Socuéllamos para seguir con vida. El club ya vende entradas anticipadas para llenar el 50% del aforo del Vicente Sanz. Un triunfo le daría vida hasta la última jornada.