Monchi: "Si anula el segundo gol, saco al equipo del campo"

El enfado del Sevilla después de perder con el Madrid no conocía límites. "Si anula el segundo gol, bajo al campo y saco al equipo", dijo todavía mosqueado Monchi, tras el partido, ante el micrófono de Mónica Marchante en medio de la protesta colectiva que secundaron con entusiasmo todos los sevillistas que comparecieron públicamente tras la derrota. en el Bernabéu.

Me parece un poco fuerte lo que ha dicho, pero cada uno es responsable de sus declaraciones, contestó después Zidane al órdago que Monchi anunció después de no hacerlo.

El director deportivo sevillista se refería al único gol de su equipo que subió al marcador, el que no anuló el colegiado pese a las protestas del Madrid por una mano de Munir, cuando estaba en el suelo, en la pelea por un balón que terminó en los pies de De Jong y, acto seguido, en la portería de Courtois

EL GOL ANULADO

La gran contrariedad sevillista que amenazaba con explotar casi el final, surgió antes del descanso, cuando el equipo de Lopetegui era superior y un gol hubiera hecho justicia a su despliegue en el Bernabéu. No hay ningún análisis futbolístico a partir de esa jugada, porque marca todo el partido, comentó Monchi. No sé si en nuestro área hubiera pitado lo mismo, dijo Ever Banega con la televisión, aún sobre el césped.

Militao se quedó enganchado en la persecución a De Jong en un saque de esquina, víctima de un bloqueo al borde de la legalidad de Gudelj que, en ningún caso responde a una acción que no responde a los supuestos de error claro, obvio y manifiesto del árbitro, y de las que se cuentan por decenas habitualmente en cada partido de La Liga.

FRUSTRACIÓN PLENA

No sé cómo he protestado, pero lo he hecho. No adivino a saber lo que ha visto el árbitro para anular el gol, dijo en sala de prensa un Lopetegui que abandonó el partido echando chispas ante la actuación del colegiado. Me siento frustrado, aunque llevamos muchos años en el mundo del fútbol no llego a entenderlo bien . Me gustaría que me dieran una explicación porque yo no he visto nada, declaró contrariado el técnico.

El protagonista, Gudelj, no fue menos tibio en su protesta: Después de verlo por la tele creo que no es falta y que el árbitro se ha equivocado. Me he quedado parado y Militao ha chocado conmigo, explicó el centrocampista.

La cara opuesta era Zidane, satisfecho con el partido: "La jugada es un bloqueo, hay falta claramente. Se pueden quejar, pero no hay por qué. No creo que el árbitro haya sido decisivo, ha hecho lo que tenía que hacer", dijo el entrenador blanco sin querer entrar en más polémicas.