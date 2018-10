El Montijo pone en aprietos al líder Cacereño

Cacereño: Bernabé, Neto, Carlao, Alberto Delgado, Keko, Rodri, Elías Molina (min. 66, Marcos Torres), Collantes, Luismi (min. 75, Juan Carlos), Eloy (min. 75, David López) y Alex Rubio.

Montijo: Jorge Jiménez, Carlos, Kike Carrasco, José David, Juanito Monroy (min. 85, Coronado), Matute, Fran Santos, Juan Pablo, Raúl Arrabal (min. 33, Teo), Gabri (min. 70, Escorial) y José Luis Nevado.

Goles: 0-1-Min. 31: Juanito Monroy. 1-1-Min. 41: Eloy. 2-1-Min. 51: Alberto Delgado.

Árbitro: Córdon Valladares. Tarjetas al local Carlao y a los visitantes Kike Carrasco y Gabri.

Estadio: Manuel Sánchez Delgado.

Espectadores: 600.

El Montijo ha puesto en un serio aprieto al Cacereño, exigido extraordinariamente para poder sumar un nuevo éxito (2-1). En el exilio de Pinilla y antes de una semana extraordinariamente complicada con la visita a Coria el jueves y la llegada del Mérida el domingo, el líder amasó tres puntos, que es lo que realmente le interesa para consolidar su hegemonía en el grupo extremeño de Tercera División.

Tuvo siempre personalidad el rival verde, que no dio un solo pelotazo en 90 minutos y que combinó bien pese al poderoso enemigo de un viento que afeó el espectáculo futbolístico. En el primer tiempo, sin dominar, sí controló perfectamente las acometidas de los de Adolfo Muñoz, obtusos en la creación durante toda la mañana.

El Cacereño apenas amenazó a un Montijo con muchas bajas, algunas de ellas voluntarias. Pero en absoluto renunció al tú a tú el equipo de Emilio Blanco, que no pasaba apuros en el inicio. En un amago de contra, incluso, se puso por delante en el marcador gracias a un espectacular tanto de Juanito Monroy, que enganchó un disparo antológico desde fuera del área que sorprendió a todos, incluido el meta Ángel Bernabé (0-1,min. 31).

El espíritu contestatario del Montijo tomó entonces toda la vigencia. El Cacereño, romo, sin recursos en su tenue ofensiva, solamente tenía a Collantes como referencia en ataque, perdidos Alex Rubio, Luismi y Eloy. De su carácter incisivo llegó el tanto del empate antes del descanso. El servicio del zurdo vasco lo aprovechó Eloy para anotar un gol de evidente peso psicológico (1-1-Min.41). El líder lo estaba pasando mal. La grada local, tan fría como el día, también.

SEGUNDA PARTE MEJOR / Salió muy mejorado el CPC en el segundo acto. Cercó la meta de Jorge Jiménez, que debutaba y que en el primer tiempo hizo una buena intervención. Sin embargo, el córner lanzado por Collantes desde la derecha le sobrepasó por arriba y encontró la testa de Alberto Delgado, que transformó su remate en el 2-1. Apenas habían transcurrido seis minutos de la continuación y aquello parecía despejado para los dominadores de la competición, que no de este encuentro.

Los siguientes diez minutos fueron lo más interesante en cuanto a juego colectivo del CPC. Se asoció bien de la mano de Rodri, un futbolista imprescindible en este bloque. Ayer tuvo de pareja en el centro del campo a Elías Molina, que volvía tras su lesión. La salida de Marcos Torres coincidió con una oportunidad del 10 gallego, que se adornó en el tiro para que el meta visitante le adivinara sus aviesas intenciones y despejara el balón.

El Montijo, lleno de fe, recuperó la concentración y en los últimos minutos rondó el empate con descomunal empeño. En realidad, no tuvo opciones claras, pero sí cercó la meta de Bernabé con insistencia.

El Cacereño jugó con fuego y no cerró el encuentro cuando debió hacerlo, como bien reconoció su entrenador. En los rostros de los futbolistas de las Vegas Bajas, si se deja a un lado la preocupación por la lesión de Raúl Arrabal, que volvía tras una larga ausencia física, se intuía la satisfacción del trabajo bien hecho. Había mirado fijamente a los ojos al líder e incluso le había discutido el resultado con posibilidades de llevárselo en positivo.

Lo que no se le puede negar al grupo de Adolfo Muñoz es que sigue sumando, que ningún equipo se acerca a sus números y que hace faenas de aliño cada fin de semana. Ahora habrá que ver cuál es su desempeño en cuatro días ante dos de sus rivales directos por el título. El Coria, perdedor ayer en Azuaga, querrá resarcirse. El Mérida, ganador en Plasencia, pretenderá refrendar su recuperación anímica y resultadista en este primer tercio de campeonato. El líder, en cualquier caso, llegará a la doble cita con margen de error. H