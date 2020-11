El Montijo tropieza en Calamonte

0 - CALAMONTE: Fuentes; Marcos Tete, Villegas, Juanan, Alexis; José Luis, Isaac (Pildo, min 62), Bernabé (Enrique, min 62); Lawal (Diego Carajo, min 74), Quique Roldán (Carrasco, min 74) y Tarik.

0 - MONTIJO: Sergio Tienza; Gideon, Javi Chino, Martín (Rosado, min. 74), Chechu; Nico Clavería (Rodao, min 55), Eric, Samu Manchón; Ginaid, Juampe (Albarrán, min 74) y Pancho (Coronado, min 55).

Árbitro: Fuentes Pérez. Amonestó a los locales Marco, Isaac, Quique Roldán y a los jugadores visitantes Martín, Juampe, Samu Manchón y Albarrán.

Incidencias: Partido disputado en el Municipal de Calamonte con 350 personas.

Sigue siendo el Municipal de Calamonte un territorio maldito para los líderes. Si la temporada pasada el Villanovense tocó suelo, esta campaña le ha tocado al combinado del Montijo (0-0). No sumó su sexta victoria consecutiva el conjunto rojillo, aunque seguirá líder de su subgrupo. Los locales, por su parte, siguen sin conocer la derrota en su feudo y suman su segundo empate consecutivo.

Empezó avisando el Montijo. Un buen disparo de Ginaid que detuvo José Fuentes con el pie. Respondió rápidamente el Calamonte con un disparo de Quique Roldán. Y ese fue el resumen de un partido de idas y venidas, donde solo faltó el gol. Y no fue porque no lo buscasen los pupilos de Ortiz y Marrero, que no escatimaron en el esfuerzo. Bonito partido disputado en el Municipal de Calamonte donde por primera vez esta temporada pudo asistir el público.

Le costó al Montijo hacerse dueño del encuentro, pero poco a poco Clavería y Manchón impusieron su calidad. Aunque Tarik, Lawal y Quique Roldán buscaban las cosquillas con su rapidez a la zaga del Montijo. Varias aproximaciones por parte de uno y otro combinado, pero Tienza y Fuentes no tuvieron que intervenir en exceso. Ambos clubs se fueron a vestuarios y el aficionado se quedó con la sensación de que faltaba pegada en sus dos conjuntos.

Larguero y guerra

Si la intensidad no se negocia para Marrero, tampoco la negoció el Calamonte. Juanan mordía en cada balón, Alexis cuajó un partido excepcional en el lateral y Villegas es un seguro en el eje de la zaga. Movió ficha Marrero y respondió rápidamente en el duelo de banquillos Ortiz. El conjunto rabúo ofreció una versión más vertical aún en el segundo periodo. En un balón colgado al área calamonteña llegó la más clara para el Montijo.

Remate de Eric que se estrella en el larguero. Ahí la tuvo el Montijo y ahí despertó la versión más ofensiva del Calamonte. Primero avisó Roldán desde fuera del área y se sumó también José Luis a probar el disparo exterior, aunque no tuvo precisión ninguno de los remates del equipo blanco. Acabó el Montijo replegado en su campo buscando la velocidad de Coronado y Ginaid.

Echó en falta el combinado montijano a su hombre gol, Matute, que no entró en convocatoria. Y Carrasco volvió a ofrecer otra clase magistral de cómo actuar de espaldas a la portería, cada balón que tocó el ariete blanco, que salió desde el banco, creaba superioridad para su equipo. Sin embargo, los centrales del Montijo: Javi Chino y Martín, también dieron una lección de cómo defender. Así, con un Calamonte volcado y un Montijo buscando las contras llegó el final del partido.

Un pequeño tropiezo para el líder de su grupo, que sigue sin encajar gol. En seis partidos es la primera jornada que se deja puntos. Y, curiosamente, lo hace fuera de su feudo donde contaba todo por victorias por la mínima. El Calamonte, por su lado, suma su segundo empate consecutivo y sigue sin conocer la derrota en su casa. El combinado de Marrero descansará la próxima jornada y el club rabúo viaja hasta Almendralejo para medirse al filial del Extremadura.