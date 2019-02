Moralo-Cacereño de alto voltaje con el Mérida muy pendiente

El domingo, en el que se disputa íntegra la jornada, puede acabar con tres líderes distintos en el grupo XIV de Tercera División. Se juega un interesantísimo Moralo-Cacereño (tercero contra primero) del que también estará muy pendiente el Mérida, que a su vez no lo tendrá fácil en Jerez.

MORALO-CACEREÑO / Máxima expectación y teórica igualdad. Nadie discute que el conjunto de Navalmoral de la Mata es el que más en forma está de la categoría. Ocho victorias consecutivas lo atestiguan, casi siempre con un juego solvente, permitiendo muy pocos goles en su portería. Precisamente en ese puesto el cambio es obligado, ya que Miguel López se lesionó en el último encuentro y dará paso a su reserva, Diego Pedraza, que ya ha demostrado que está a la altura en las ocasiones que ha tenido.

Por su parte, el Cacereño llega como líder, pero con una ventaja muy exigua respecto al Mérida (un punto) y el propio Moralo (dos), lo que abre todo tipo de escenarios. Los de Adolfo Muñoz parecen haberse reforzado bien antes del cierre del mercado, pero vienen tras un frustrante empate en casa ante el Arroyo que no estaba en la hoja de ruta hacia el campeonato (17.00 horas).

JEREZ-MÉRIDA / Cuando empiece la segunda parte en Navalmoral arrancará el partido en el Manuel Calzado de Jerez de los Caballeros. Al Mérida parece que le conviene que haya empate en el Moralo-Cacereño para así alzarse con el primer puesto en el caso de victoria suya. También está en un buen momento la escuadra de Santi Amaro, que en los últimos ocho encuentros solo ha dejado escapar dos puntos. Sin embargo, mostró demasiados problemas para vencer hace siete días al Llerenense (3-2) y no podrá permitirse tantos despistes defensivos si quiere superar a un rival sin duda mejor como el Jerez. Los verdinegros no están del todo lejos de la lucha por el cuarto puesto, que tienen a seis puntos (18.00).

CASTUERA-CORIA / Precisamente ese cuarto puesto lo ocupa el Coria desde hace varias jornadas y a ello quiere aferrarse, aunque está dando algunos síntomas de debilidad en la última fase. Eso le ha costado descolgarse quizás definitivamente de los tres primeros y también saber que tendrá que defender con uñas y dientes su actual posición. Solo tiene un punto más que el Plasencia y sabe que no puede fallar en un estadio como el del Castuera, un equipo metido en la zona baja pero que está feliz tras haber vencido a domicilio al Montijo (12.00).

plasencia-olivenza / La UPP resolvió con holgura una semana difícil por sus problemas internos venciendo al Valdivia (3-1) y ahora tiene otro partido de similares características en su campo. La incorporación de Luismi Redondo empieza a dar réditos desde el primer día, aunque será difícil olvidar a los que se han marchado. Meterle presión al Coria, que juega al mismo tiempo, es el objetivo. Por su parte, el Olivenza está completando una temporada más que digna a base de empatar y empatar (doce ya) (12.00).

EXTREMADURA B-CALAMONTE / El filial azulgrana, que como buen equipo compuesto por jóvenes de talento está alternando lo mejor con lo peor, aspira a mejorar su séptimo puesto actual, pero sobre todo a conseguir una regularidad que no acaba de obtener. Enfrente un Calamonte del que seguramente se esperaba más al inicio de la campaña, pero al que no le cabrá otra que intentar no pasar apuros (11.00).

VALDIVIA-AZUAGA / También se creía que el Azuaga iba a estar a estas alturas un poco más arriba de su novena posición actual, pero no le está llegando por culpa principalmente de su escasa productividad ofensiva (23 goles en otros tantos partidos). Por su parte, el Valdivia está fuera de la zona de descenso, pero no debe descuidarse está en un pésimo momento, con cuatro derrotas consecutivas ya (16.30).

ARROYO-MONTIJO / Es un equipo que marca muy pocos goles, pero que concede también pocas oportunidades. Es la fórmula con la que el Arroyo consiguió un valioso empate en Cáceres el pasado domingo que ahora debe ‘hacer bueno’ ante un rival directo en la zona media-baja como el Montijo. Los arroyanos están cuatro puestos por encima (13º a 17º), pero solo hay tres puntos de diferencia entre ambos. Si el Montijo se rehace le habrá dado la vuelta a la situación (17.00).

VALDELACALZADA-PUEBLONUEVO / Solo una enorme reacción salvaría al Valdelacalzada de bajar: es el precio de haber ganado solo dos partidos (y 10 puntos) en 23 jornadas. Para echarse a llorar. El Pueblonuevo ofrece una fórmula muy práctica, con una enorme seguridad defensiva que le permite estar muy a gusto en el octavo puesto (17.00).

DIOCESANO-VALVERDEÑO / Los visitantes llegan mucho más necesitados que el ‘Dioce’, otro de los equipos que tienen bien enfilada la permanencia a base de competir al máximo en todos sus encuentros, sobre todo en casa. El Racing Valverdeño, por el contrario, es penúltimo, pero tiene muy a tiro a los equipos que le anteceden (17.00).

LLERENENSE-ACEUCHAL / Otro enfrentamiento directo entre dos de los implicados en el sótano de la clasificación. Están peor los visitantes (antepenúltimos), pero, al igual que sucede en el Arroyo-Montijo, tienen la oportunidad de igualar a puntos con su oponente si lo superan a domicilio. Pero si ganan los locales recibirían un golpe duro (17.00).