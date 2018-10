El Moralo, conquistador de La Isla

Coria 0

Moralo 2

3Goles: 0-1 (min. 48): Valentín. 0-2 (min. 49): Alex González (penalti).

3Árbitro: Fuentes Pérez. Tarjetas amarillas a Carlos García y Teto; Álex González, Iván Sánchez y Del Castillo.

3Estadio: La Isla.

3Espectadores: 1100.

3Coria: Álex; Carlos García, Mahillo, Requena, Juanqui, Teto, Alvarito, Aparicio, Chico (Chema, min. 58), Fuli (Edu González, min. 84) y Pino (Rubén, min. 58).

3Moralo: Miguel López; Rodao, Sergio Alonso, Sergio Gómez, Chele, Álex González (Yony, min. 56), Del Castillo, Iván Sánchez, Valentín (Rulo, min. 69), Caramelo (Rivera, 81´) y Suso.

Mal partido del Coria y justa victoria del Moralo (0-2) que fue mucho mejor y que demostró tener un gran equipo. Acabaron decepcionados los seguidores celestes, que vieron en su equipo una caricatura.

El encuentro se inició con un tiro de Fuli al que Chico no llegó a por poco al cuando se quedaba solo ante Álex. Fueron unos primeros minutos de gran ritmo, aunque sin dominador del balón y con dos conjuntos con muchas precauciones sabedores de lo que mucho que se jugaban en el envite. En el minuto 13, pudo marcar el Moralo por medio de Sergio Alonso que puso un córner y el cuero dio en uno de los postes. El choque, a falta de buen juego, se endureció y Fuentes Pérez tuvo que poner paz.

El inicio del segundo acto no pudo ser más fructífero para el Moralo, pues en apenas dos minutos puso un 0-2, quedando el partido visto para sentencia. El primer tanto llegó por un fallo en cadena de la zaga local que aprovechó Valentín. Un minuto después la defensa cauriense incurrió en penalti que lanzó Alex González engañando a Álex y estableciendo el 0-2. El Coria pasó por unos minutos delicados, sin estar en el partido, durante los que el Moralo jugaron a placer. Un Coria desconcertante en su juego y con grandes lagunas en todas sus líneas, que no cambio hasta la entrada de Edu González, quien dio mordiente a la delantera. En el 72 Teto disfrutó de una buena oportunidad para reavivar la esperanza cauriense, pero su disparo se marchó alto.

En los minutos finales el Coria se volcó ante el portal de Miguel López jugando más con el corazón que con la cabeza en busca del gol que maquillara el resultado, pero que nunca llegó.