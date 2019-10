Moreno: "Tampoco estoy contento con el último cambio, me salió el espíritu defensivo"

España llegaba inédita a la ventana de las dos visitas más complicadas del grupo y, después del empate en Noruega, las conclusiones no son las más positivas. La visita a Suecia se presenta como una prueba, más allá de la clasificación que está a un punto, para calibrar las hechuras de un equipo aún con todo por demostrar.

Las explicaciones de Robert Moreno sobre la mala imagen del fin de semana, tras el análisis, versaron sobre el caos, ese en el que Noruega encontró un empate que había merecido antes. Hay momentos en los que el fútbol se vuelve caótico, ahí los entrenadores no tenemos nada que decir. Me inquieta el caos, no lo puedo controlar, pero el fútbol es caos y complejidad, analizó el seleccionador. Somos un equipo preparado para tener el balón y controlar el partido, sufrimos cuando estamos sin el balón y ante Noruega no lo tuvimos, aportó Saúl.

AUTOCRÍTICA

Insistimos mucho en atacar ordenados, pero no en presionar. Esa culpa me la pongo en mis espaldas. Tampoco estoy contento con el último cambio, me salió el espíritu defensivo. Hay que hacer autocrítica, había dicho Robert Moreno ya en su primera respuestas, serio, con un rictus responsabilizado que aún no había mostrado tan claramente.

La ilusión se había disparado en una clasificación con una complicación ínfima, que le ha reportado a España partidos y cómodos y buenos resultados; el pleno de victorias se convirtió en el gran objetivo, pero han aparecido las dudas y señalan a la variabilidad de un equipo que no encontró en Escandinavia las señas de identidad que le quiere imprimir el seleccionador. Quiero una selección con más posesión, que sea más agresiva y que recupere rápido el balón, resumió Moreno a modo de conclusión.

ALINEACIÓN INDESCIFRABLE

El seleccionador reconoció que cambia mucho de alineación en sus planes mentales, pero el empate en Noruega dejó la clasificación matemática para la Eurocopa a un punto y la previsión de rotación masiva ha pasado a la historia.

Lo que seguirá es el baile en los centrales, que tendrá un nuevo episodio, uno casi inédito, con la baja de Sergio Ramos por acumulación de amarillas. El nuevo líder de la carrera por conseguir el puesto de titular al lado del madridista parece Albiol, tras su buen partido en Noruega, pero a su lado ante Suecia estará Íñigo Martínez o Diego Llorente, antiguas primeras opciones para Robert Moreno.

EL PAPEL DE BUSQUETS

En el centro del campo, el tema a debate es el estado de forma de Busquets: No tengo la percepción de que esté tan lejos de su mejor versión. Él es fuerte en lo que es fuerte, pero para que lo haga necesita un contexto que le favorezca. Si pensamos que ha de ser bueno en transiciones de 80 metros, nos equivocamos y es injusto, dijo Robert Moreno. Es una maravilla jugar a su lado, te da una garantía para jugadores como yo, aunque la gente desde fuera no lo vea, dijo Saúl en una contundente alabanza al mediocentro. También la posibilidad de que el del Barça comparta alineación Rodrigo Hernández: Me caben los dos, no lo descarto. Los tenemos catalogados como pivotes pero pueden jugar en el interior, reseñó Moreno.

Además de algún cambio en los interiores, las rotaciones en el ataque parecen inevitables tras el mal partido en Oslo, aunque los galones de Rodrigo le colocan como un previsible titular.