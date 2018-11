Mourinho pierde los papeles celebrando el pase en la Champions

José Mourinho ejerció de auténtico hooligan con la clasificación del Manchester United para los octavos de final de la Champions. El entrenador portugués dejó ir toda la tensión en la celebración del gol que marcó Fellaini en el tiempo de descuento, un tanto que llegó acompañado de polémica ya que en la acción del tanto, el jugador belga se ayudó de la mano para controlar el balón, aunque el árbitro no lo apreció.

Así celebra Mourinho una clasificación para octavos de final. #ChampionsMLC pic.twitter.com/sRz7eXuSx9 — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) 27 de noviembre de 2018

El gol de Fellaini, que puso el 1-0 definitivo en el encuentro del martes noche frente al Young Boys suizo, aseguró la clasificación del cuadro inglés y desató a Mourinho, que agarró una botellero a pie de campo y lo estampó contra el suelo, una acción que no escapó al control de las cámaras.

Fue un momento de alivio y frustración,m explicó en la sala de prensa Mourinho, intentando justificarse. El partido no era de 0-0. Estaba frustrado por no haber podido marcar antes, dijo el técnico portugués que aprovechó la situación para volver a reivindicarse. Un mensaje para algunos de mis fans, para que los aman las estadísticas. He jugado 14 temporadas en la Liga de Campeones, 14 veces me he clasificado en la fase de grupo. La única temporada en la que no la jugé, gané la Europa League.