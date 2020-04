Mourinho: "Sería bueno para todos acabar la Premier"

"Echo de menos el fútbol, aunque prefiero decir que echo que lo que echo de menos es nuestro mundo". Jose Mourinho, técnico del Tottenham Hotspur, ha asegurado que "sería bueno para todos que acabara la Premier". Todavía no ha decidido la Liga británica ni tan siquiera el protocolo sanitario para reemprender la actividad, pendiente de la evolución de la pandemia del coronavirus.

"El fútbol forma parte de mi mundo, pero todos tenemos que tener paciencia. Es una lucha en la que todos tenemos que participar", ha asegurado el entrenador portugués en una entrevista con la cadena de televisión Sky Sports. Mourinho ha realizado desde el inicio de la pandemia varios gestos solidarios como llevar bolsas de alimentos a familias necesitadas.

Jose has made the first of his weekly deliveries of fresh produce from the Kitchen Garden at our Training Centre to the food distribution hub at our stadium.



This will now be distributed by @HaringeyCouncil to those most in-need within our local community.#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/IU88sG3a06