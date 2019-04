Mucho líder para el Villanovense

Llegó el líder a Villanueva de la Serena y acabó con la buena racha de los locales tras imponerse por 1-2 después de un enorme partido del conjunto de la ciudad autónoma, que dominó de principio a fin y que pudo golear. El Villanovense aguantó 45 minutos, pero un doblete de Menudo puso todo a favor para el equipo melillense, que sufrió un poco en el último minuto tras un gol de Moussa en el descuento (1-2).

Desde el pitido inicial el Melilla demostró el porqué de su condición de líder. Se hizo con el balón, dominó, tocó, aceleró cuando hacía falta y pisó el área rival. El Villanovense perdía mucha fuerza sin poder tener el balón y tampoco estuvo acertado a la hora de robar y montar contras.

En el minuto 4 se lució por primera vez Isma Gil mandando fuera un libre directo ejecutado con mucha clase por Soufianne. El conjunto melillense dominaba con paciencia. Así, en el 13 llegó la ocasión más clara de las desperdiciadas por los de Luis Miguel Carrión. Heber Pena llega por la izquierda para buscar el centro, se queda con el rechace y busca superar a Sergio Domínguez, que le derriba. El árbitro no dudó en irse a los once metros. Pero el propio Heber se encontró con un inspiradísimo Isma Gil, que volvió a salvar a los suyos con otra excelente intervención.

El fallo no cambió mucho la dinámica. Por momentos parecía que el Villanovense podía entrar en el partido, pero en pocos minutos volvió el monólogo de los visitantes, que seguía fallando solamente en el último pase. En el 24, saque de falta de Pedro Montero que rozó el larguero de la meta de Dani Barrio y poco más.

El Melilla volvió a perdonar en el 33 en un saque de esquina que despeja mal la defensa serona, el balón le cae a Menudo, que la pega fuerte y ajustada al palo, pero otra vez Isma Gil, esta vez con el pie, salva a los suyos.

El Melilla bajó un poco el ritmo en los últimos minutos de la primera parte, pero el Villanovense apenas lo aprovechó. En el 43 una volea de Heber Pena roza el palo derecho de la portería local.

La segunda parte no pudo empezar mejor para el Melilla. En la primera jugada Otegui se va por la izquierda, centro y manos de Álex Romero, el árbitro no duda y vuelve a señalar penalti. Un jugada protestada por los locales. Esta vez se encargó de tirarlo Menudo, que no falló.

Después del gol el Melilla y el Villanovense siguieron igual, uno dominando y otros sin apenas poder crear nada de peligro, y eso que el equipo local se fue a por todo, agotando todos los cambios y dando un paso hacia adelante, pero el derroche físico no era suficiente y además dejó muchos espacios atrás.

Por momentos parecía que los visitantes podrían golera. En el 67 el recién incorporado Moha Traoré le gana la espalda a la defensa y en el mano a mano con Isma Gil la pica por encima del travesaño. Perdonaba el Melilla, que pecaba de exceso con confianza a pesar de un resultado tan corto. De hecho en el 70 los mismos protagonistas casi calcan la jugada anterior, con el intento de vaselina de Traoré.

El Villanovense quería irse arriba y en el 72 inquietó a Dani Barrio con un disparo de Raillo desde la frontal que rozó el palo. Los serones si iban con ímpetu pero con poco fútbol, pero siguieron estando a sólo un gol del partido.

Cuando parecía que el Villanovense podía dar un susto llegó la sentencia en el 77. Otra vez Traoré le gana la espalda a la defensa, pero esta vez la pisa y da un pase atrás que encuentra a Menudo, que no perdona.

El tanto hizo que los visitantes se relajasen y el Villanovense lo aprovechó para quitarle el balón y llegar al área rival. En el 83 saque de esquina que Luis Martínez remató muy solo por encima del larguero.

En los últimos minutos el Villanovense lo intentó y no dejó de correr. En el 93 maquilló el resultado con un gol de Moussa tras un saque de esquina de José Ramón. Y pudo dar la sorpresa porque en el 94 José Ramón la puso desde la derecha y Raillo remató fuera por poco.

Nada más se vio sobre el césped. El Villanovense vuelve al puesto de play out y tendrá la semana que viene otra finalísima en Sevilla. El sino de los serones será sufrir hasta el final.

VILLANOVENSE 1

MELILLA 2

3Goles: 0-1 min. 47, Menudo, de penalti; 0-2, min. 77, Menudo; 1-2, min. 93, Moussa.

3Árbitro: Alberto González Hernández. Amonestó a los locales Javi Sánchez, Moussa y Álex Romero y al visitante Otegui.

3Estadio: Municipal Villanovense.

3Espectadores: 2.500.

3Villanovense: Isma Gil, Sergio Domínguez, Álex Romero, Espín (Poley, min. 58), Luis Martínez, Javi Sánchez, José Ramón, Alí (Borja García, min. 20), José Ramón, Moussa, Xavi y Pedro Montero (Raillo, min. 52).

3Melilla: Dani Barrio, Pepe Romero, Jilmar, Paco Aguza, Soufianne, Alfonso, Héber (Quejeiro, min. 75), Otegui (Igor Martínez, min. 89), Óscar García (Traoré, min. 63), Menudo y Ruano.