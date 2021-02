Muguruza, implacable en Melbourne

Garbiñe Muguruza jugará este domingo la final del torneo previo al Abierto de Australia que se disputa en Melbourne al deshacerse de forma arrolladora de la tenista checa Marketa Vondrousova por un severo 6-1 y 6-0 . La jugadora hispanovenezolana se enfrentará en la lucha por el título a la australiana Ashleigh Barty, número 1 mundial, que ha accedido directamente a la final tras el abandono de Serena Williams, con

“Estoy muy contenta de estar en otra final. Mi servicio funcionó en los momentos importantes y he estado tomando el control desde los primeros momentos. Siempre es bueno jugar contra las mejores, en este caso contra la número uno mañana”, ha explicado Muguruza tras la conclusión de un partido en el que mantuvo un alto porcentaje de puntos convertidos con el primer servicio (88%).

Solo 10 juegos perdidos

Muguruza confirmó su condición como una de las tenistas más en forma actualmente en el circuito después de confeccionar un camino hasta la final brillante tras conceder tan sólo diez juegos en sus primeras cuatro victorias del torneo, tras eliminar anteriormente a la belga belga Alyson Van Uytvanck (6-2, 6-0) a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (6-1, 6-2) y a la estadounidense con quien el año pasado perdió la final del Abierto de Australia, Sofia Kenin (6-2, 6-2).

A pesar de su implacable camino a la final, Muguruza se ha mostrado precavida sobre sus opciones en el Abierto de Australia, donde debutará el martes 9 de febrero. “No me siento favorita para el Open de Australia. Lógicamente ahora estoy jugando un torneo en el que lo estoy haciendo bien, pero es curioso cómo es el tenis, porque aunque esté jugando bien no quiere decir que mágicamente la semana que viene todo vaya a salir bien", comentó.

"Estoy jugando bien, he entrenado duro y bien, y estoy contenta de que me esté saliendo lo que he trabajado. La verdad es que este partido ha sido realmente bueno quizá el mejor que he jugado en este torneo", ha apuntado Muguruza..

Barty se ha impuesto, anteriormente a Muguruza, en las semifinales de Birmingham (2017) y Doha (2019), mientras que la española ha derrotado a la australiana en Toronto (2017).