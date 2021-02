Multa de 600 euros al Miralvalle, que conserva el triunfo ante el Rosalía

El Extremadura Miralvalle Plasencia tendrá que pagar una multa de 600 euros por lo sucedido en el partido de la decimonovena jornada del grupo A de la Liga Femenina 2, pero conserva la victoria 63-46 ante el Ulla Oil Rosalía, lo que le permitirá asegurar este fin de semana el ascenso a la futura Liga Femenina 2 Pro si se impone en su cancha al Ibaizabal.

El Comité Nacional de Competición de la Federación Española de Baloncesto (FEB) ha resuelto las alegaciones presentadas por el Rosalía por alineación indebida en el partido disputado el pasado 6 de febrero y ha decidido no sancionar deportivamente al Miralvalle.

La resolución, explica el club placentino en una nota, reconoce que durante 36 segundos coincidieron sobre la pista cuatro jugadoras que no eran de formación pero matiza que «no se aprecia, por el contrario, que exista alineación indebida dado que todas las jugadoras que han participado están provistas de la correspondiente licencia para el equipo y categoría de la competición, por lo que el incumplimiento de la norma de las jugadoras de formación en pista no constituye alineación indebida».

En la resolución también se tiene en cuenta que la coincidencia fue de tan solo 36 segundos y que rápidamente fue subsanada sin que en ese tramo hubiera canastas, faltas o hechos importantes. No obstante, el comité sí ve que se incumple la norma de tener en cancha dos jugadoras de formación, por lo que impone la sanción mínima recogida en el reglamento: 600 euros.

La resolución no pone fin a la vía administrativa y ahora el conjunto gallego tiene diez días de plazo para recurrir ante el Comité de Apelación de la FEB.

«Desde el CP Miralvalle hemos defendido siempre que el error fue un fallo humano que no influyó para nada en el devenir del encuentro, del que no se sacó ventaja y que no tuvo ninguna mala intención», asegura el club.

El Miralvalle recuerda que siempre ha sido un club comprometido con el espíritu de esta norma. De hecho, durante esta campaña nueve jugadoras formadas en su cantera han debutado con el primer equipo.