Los Mundiales de ciclismo en ruta en Suiza, cancelados

El comité organizador de los Campeonatos del Mundo de ciclismo en ruta que iban a disputarse en Aigle-Martigny (Suiza) del 20 al 27 de septiembre ha decidido cancelar la competición de acuerdo con la Unión Ciclista Internacional (UCI). Las medidas del consejo federal suizo contra contra el covid-19 hacen imposible su celebración.

Entre ellas está la que estipula que no se permiten eventos que involucren a más de 1.000 personas hasta el 30 de septiembre. Hay otra razón de peso: desde el 8 de agosto más de 45 países están sujetos a cuarentena al entrar en el país, lo que no daría a los Mundiales el reconocimiento necesario y no daría a muchos de los 1.200 corredores, desde la categoría Junior hasta la Elite, de 90 países, la oportunidad de competir. Los Mundiales de ciclismo en ruta acogen 11 carreras a lo largo de 8 días.

UN "PROYECTO ALTERNATIVO" EN LAS MISMAS FECHAS

"Estamos tristes y decepcionados. Hemos trabajado duro durante más de dos años para ofrecer un evento magnífico en un circuito extraordinario", dijeron Grégory Devaud y Alexandre Debons, copresidentes del Comité Organizador. Por su parte, la UCI ha asegurado que trabajará en encontrar "un proyecto alternativo" que garantice que se celebre la edición de este año, "con prioridad en Europa y en las mismas fechas inicialmente programadas". En este sentido, indicó que podría incluir "todas o algunas de las carreras planificadas".

"La UCI buscará una ciudad anfitriona que pueda ofrecer una ruta tan desafiante como la de Aigle-Martigny y que, por lo tanto, se adapte al mismo tipo de ciclistas que inicialmente habían planeado participar en Suiza", manifestó, asegurando que la decisión final no se demorará más del 1 de septiembre.