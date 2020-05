Munitis asegura que el playoff exprés «es lo más justo»

Pedro Munitis, entrenador del CD Badajoz, resalta que sus jugadores «han llegado muy bien tras estar dos meses trabajando muy duro con una labor espectacular a nivel físico de Moi». Lo cuenta en una entrevista del club con preguntas enviadas por los periodistas. El técnico blanquinegro destaca la buena disposición de los jugadores «con la incertidumbre de que no sabíamos qué iba a suceder».

Define como «súper incómodo» tener que entrenar individualmente a los jugadores sin que puedan estar en grupo. «Es muy monótono, tareas muy analíticas y estamos deseando avanzar etapas. Vamos a tratar de preparar el playoff de la mejor manera posible aún siendo algo nuevo para nosotros».

Reconoce que tenían «muchísimas ganas de volver a entrenar después de dos meses viéndonos a través de una pantalla. Ahora ya podemos vernos al aire libre y en persona, y aún siendo de forma individual, teníamos muchas ganas de que llegara este momento».

ACEPTAR LO QUE VENGA / A Munitis no le preocupa que vaya a haber muchos casos de coronavirus. Respecto a los dos positivos del Cartagena en test rápidos, pendientes ayer por la tarde de contrastarlos con los PCR, asegura que «los casos han bajado a todos los niveles y no sería normal si en toda la Primera y la Segunda ha habido solo cinco casos que ahora empezara a haber un número importante en equipos de Segunda B. En la población en general los casos están bajando y seguramente sea una falsa alarma y los casos no van a ser positivos de coronavirus. Seguro que podemos disputar este playoff que sería lo mejor para todos dentro de lo injusta que puede llegar a ser una situación como esta, pero la mayor justicia es que se disputen».

Aún sin escenario decidido para disputar el playoff exprés, con muchas posibilidades para el Pinatar de Murcia, Munitis expone que «lo primero es encontrar un sitio que encaje: muchos campos de entrenamiento, unas buenas instalaciones para quedarte hospedado y en una temporada como el verano en la zona del sur podemos tener el inconveniente de las temperaturas pero es lo que hay y aceptaremos lo que venga».

Si se permitieran partidos de preparación, Munitis admite como posibilidad enfrentarse a los cuatro primeros de Tercera que lucharán por el ascenso. «Hay muy buen nivel en estos equipos y por proximidad nos vendría bien, enfrentándonos a equipos que están en activo», dice refiriéndose a Villanovense, Coria, Cacereño y Extremadura B.

Es partidario de los cinco cambios y el aumento de la convocatoria: «Son súper necesarios», reconoce, «porque las temperaturas van a ser muy altas, por mucho que queramos entrenar es muy complicado coger un nivel físico que te permita estar a tu máximo nivel y si tienes la suerte de pasar habrá partidos cada tres días».