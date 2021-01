«Creo que nací para estar en el Don Benito», dice Manuel Velarde, presidente del club

Comienza un nuevo año y lo hace, a pesar de todo, con optimismo en el Don Benito. Lo admite su presidente, Manuel Velarde, que mira al futuro con esperanza. «Lo que tenemos que hacer es trabajar con optimismo e ilusión y en estos momentos difíciles mucho más para lograr nuestro objetivo, que es mantenernos en Segunda B. Debido a la pandemia han bajado mucho los socios, pero pelearemos para defender los intereses de este club y de la ciudad».

La pandemia ha golpeado fuerte al fútbol modesto. Y también al Don Benito, que ha pasado de 1.900 socios la campaña pasada a mil en la actual. «Si tuviéramos 1.900 tampoco podríamos ubicarlos», explica, con las medidas de seguridad anticovid en mente.

Manuel Velarde no oculta que la pandemia está siendo dura también en lo personal. «Lo vivo con mucho cuidado porque soy una persona mayor, no me importa reconocerlo. Tengo 73 años y tengo que cuidarme al extremo porque tenemos peores papeletas. Pero la ilusión que tengo con mi Don Benito es enorme. Creo que nací para estar en este club y siempre que me lo permita la salud, aquí estaré con mis colores. Tengo muchas ganas de trabajar por este club».

Acostumbrado a una liga de 20 equipos, es nuevo formato es un gran lío. «Yo porque lo tengo ya memorizado, si no me perdería con el tema de los subgrupos, ascensos y descensos. Nosotros, ahora mismo, estamos en unas circunstancias en las que hemos de estar muy expectantes. Lo que hay que hacer es competir al cien por cien porque la liga es muy corta. Tres puntos te impulsan hacia arriba y no sumar te mete abajo. Necesitamos la suerte de ganar dos partidos seguidos y con eso nos metemos arriba. Yo creo que el Don Benito tiene potencial para estar sin problemas en la zona templada».

El Don Benito ha tenido que reinventarse. Se han perdido «taquillazos» en los partidos ante Extremadura y Villanovense y eso repercute en las cuentas. Por eso Velarde apuesta por prudencia en los presupuestos. «Llegar a cubrir el cien por cien de los gastos va a ser difícil. Nuestros cálculos están hechos para que los daños sean pocos en lo económico. Se suple algo con nuestros mil socios y nuestros patrocinadores más cinco líneas de subvención. La suma de todo ello nos va a dar para cubrir el 95%».

Sobre posibles refuerzos en el mercado invernal, Velarde prefiere dejarlo en manos del cuerpo técnico. «La junta directiva, conmigo al frente, tiene plena confianza en el cuerpo técnico. Son ellos quienes tienen que analizar lo que tenemos e incorporar lo que necesitemos. Pero fichajes poco. Si acaso uno o dos, pero siempre que salga alguien. Tenemos una plantilla competitiva. Estamos muy conformes y, si no se produce ningún alta porque no hay ninguna salida, pues perfecto, seguiremos».