Nadal no participará en el Abierto de EEUU por el covid-19

Rafael Nadal, actual campeón del Abierto de EEUU, no defenderá su corona en el torneo que tiene previsto celebrarse en Nueva York del 31 de agosto al 13 de septiembre. El campeón balear ha anunciado su ausencia en las redes sociales como consecuencia del complicado contexto derivado del coronavirus.

"Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de covid-19 y rebrotes que parecen fuera de control. Sabemos que el calendario de este año tras cuatro meses sin jugar es una barbaridad", ha apuntado Nadal, que se suma a la renuncia de otros tenistas como Nick Kyrgios.