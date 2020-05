Nadal se queda sin estrenar el techo de Roland Garros

El 23 de mayo, el mismo día en el que Rafael Nadal debutó en Roland Garros camino de su primer título en el 2005, era la fecha prevista para inaugurar este sábado la remozada pista central Philippe Chatrier en la que ha ganado 12 títulos desde el 2005.

Nadal iba a estrenar 15 años después de aquel éxito, un techo cubierto en la que ha sido su casa de París, desde entonces. Roland Garros tenía a punto la pista cubierta que se le reclamaba desde hacía tiempo y se convertía en el último Grand Slam en disponer de al menos una pista cubierta como yan tienen El Abierto de Australia, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos que la inauguró el año pasado.

La Federación Francesa de Tenis había previsto una gran fiesta para celebrarlo con la presencia de los mejores tenistas de la historia y un espectáculo musical por la noche que han tenido que ser anulados. El coronavirus ha impedido su apertura como la organización del torneo que, de momento, ha sido trasladado de fechas al 27 de septiembre próximo.

4.000 toneladas de acero

El techo ya está preparado pero nadie sabe si definitivamente podrá estrenarse en el 2020. La espectacular estructura cubre los 105 metros de longitud de la pista central, anclada en 11 alas construidas alrededor de su exterior y un peso de 4.000 toneladas de acero que se desplazan sobre dos raíles cremallera movidos cuatro potentes motores que lo cierran en 15 minutos. El techo dispone de una ventilación natural abierta que evita la resonancia y sus paneles blancos permiten una luminosidad como si fuera luz natural. La remodelación de la Phlippe Chatrier ha costado 380 millones de euros.

