Nadal sigue con su paseo en Roland Garros

Rafael Nadal sigue de paseo por Roland Garros donde ayer pasó a la tercera ronda al imponerse al alemán Yannick Maden por 6-1, 6-2 y 6-4. El campeón ha aprovechado el sorteo del cuadro que le emparejó en las dos primeras rondas a dos jugadores de la previa y hasta el momento solo ha perdido 13 juegos. Tampoco ha cedido muchos más Roger Federer que ante otro novato alemán, Oscar Otte, se impuso por 6-4, 6-3 y 6-4.

Pensar que Maden (114 mundial) podría presentarle batalla no entraba ni en la habitual precaución de Nadal. Tuvo su pequeño premio en el tercer set al romper el saque del balear en dos ocasiones para ponerse 4-4, pero ya no ganó ningún juego más. Mañana Nadal ya tendrá un rival de mayor entidad. El número 2 mundial se enfrentará al belga David Goffin, especialista en tierra, número 29 mundial. «Ante Goffin no puedo relajarme», reconoció Nadal que se culpaba de haber «perdido intensidad».

MURUGUZA Y SUÁREZ / Tampoco tuvo problemas Garbiñe Muguruza. Se deshizo fácilmente de la sueca Johana Larsson (6-4 y 6-1). y en tercera ronda se enfrentará a la ucraniana Elina Svitolina (9 mundial), campeona del Masters femenino.

También estará Carla Suárez que venció a la estadounidense Shelby Rogers (6-1, 6-7 (4), 6-3). No logró acompañarles Sara Sorribes (75 mundial), eliminada por la estadounidense Sloane Stephens, séptima cabeza de serie, que la derrotó por 6-1 y 7-6 (3).