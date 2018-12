Nafti: «Hay que seguir trabajando, callarse la boca y cargar las pilas»

«Hay que insistir, seguir trabajando, callarse la boca, humildad, volver con las pilas cargadas después de Navidad y pensar en el siguiente compromiso». Así opina Mehdi Nafti, entrenador, sobre el final de este 2018, tras su derrota ante el Sevilla Atlético (2-1)

«La misma película que en partidos anteriores fuera de casa. Tenemos dos ocasiones de gol muy claras en la primera parte y un mal despeje nos hace encajar un gol. Incluso con el 2-0 hemos tenido opciones de estar ahí. En el segundo tiempo nos hemos expuesto, la última media hora ha sido ataque y defensa y el rival ha tenido un par de contras, pero creo que hoy había sitio para más», recuerda el Badajoz en su web oficial a modo de valoración del entrenador franco-tunecino.

Preguntado por si cree que el resultado de 2-1 en la Ciudad Deportiva hace justicia, Mehdi Nafti respondía; «No, no me parece justo. Tampoco puedo estar contento porque hemos perdido. No me puedo ir contento cuando hoy me faltan tres puntos. Sé que los chicos se esfuerzan pero pagamos errores puntuales. Nos equivocamos muy poco, el rival se equivoca más que tú y saca los tres puntos y eso es lo que más duele. Hay que intentar minimizar los errores que cometemos. Llámalo como quieras, concentración, contundencia… pero hay que insistir, seguir trabajando, callarse la boca, humildad y volver con las pilas cargadas después de Navidad».

«En el vestuario mis chicos estaban hundidos. Les he dicho que es lo que hay, el fútbol no siempre es una palmadita en la espalda y eres el más guapo, eres el mejor. A veces hay que agachar la cabeza, eso también es parte del trabajo. Esto es una liga muy larga y muy complicada. Tú no eres mejor que el rival y hay que trabajar, no conozco otra fórmula”

En cuanto a una valoración de su paso por el banquillo blanquinegro este 2018, éstas eran sus palabras; «Me he sentido a gusto, trabajando en el día a día con mis chicos, con el apoyo del club, me he sentido en casa desde el primer día. Tengo ganas de trabajar, de mejorar mi plantilla, mejorar mi trabajo y con mucha hambre e ilusión», apuntó.