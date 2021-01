Nando Copete desempolva la bayoneta en el Extremadura

Nueve partidos y más de 500 minutos han tenido que pasar para que Nando Copete anotara su primer gol en liga con la camiseta del Extremadura. Ha sido una larga travesía por el desierto hasta que, en los instantes finales del encuentro ante el Socuéllamos, el punta almendralejense vio un oasis en forma de gol cuando Elías le dibujó un caramelo en forma de pase que Copete no desperdició. «Ya había ganas de marcar ese primer gol. Cuando no marcas, los delanteros siempre están en el punto de mira. Pero más que una liberación para mí, ha sido una liberación para el equipo lograr este primer triunfo».

Le ha faltado fortuna y puntería a Nando Copete para haber sido más importante en esta primera vuelta con el Extremadura. Desde el primer partido la suerte le fue esquiva cuando erró un gol cantado casi en la línea de gol en el primer encuentro ante el Villarrubia. En otros encuentros también ha tenido ocasiones, pero el gol se le resistía. Y parecía extraño, ya que durante la pretemporada se había destapado como un gran goleador con cinco dianas, siendo el pichichi veraniego.

Eso le llevó a la titularidad en el primer partido por delante de Rubén Mesa, pero la dinamita no explotaba y ha tenido que esperar una nueva oportunidad desde el banquillo. «El hecho de haber marcado dos delanteros nos refuerza más», decía liberado y aliviado Nando Copete después del envite. El gol lo celebró con el banquillo y con un efusivo abrazo con Manuel Mosquera: «ese abrazo es para devolverle la energía que nos transmite él cada día. No he conocido nunca antes a una persona que transmita más energía positiva que el míster», confiesa Nando Copete. De hecho, Manuel siempre ha tenido palabras de elogio para el almendralejense. En el fondo, su entrega, tesón y derroche se identifican mucho con las señas de identidad que quiere el gallego para su equipo.

El Extremadura vuelve este miércoles a los entrenamientos para preparar el derbi que abre la segunda vuelta del campeonato, el domingo a las 17.00 horas ante el Don Benito. El club azulgrana ha anunciado en su cartel del encuentro la venta de entradas, insinuando que podría haber público en el Francisco de la Hera, pese a que la incidencia del covid-19 en Almendralejo sigue creciendo en número de contagiados.

De cara al partido ante el Don Benito, Manuel podría tener la baja de Jilmar, que sufrió una lesión muscular en el partido ante el Socuéllamos. El canterano Tala, que debutó con gran nota, será su relevo en caso de no llegar el colombiano. También está pendiente de Casto, que terminó renqueante el partido anterior.