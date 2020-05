La NBA prepara el regreso a la competición

El regreso a la competición de la NBA cada vez está más cerca gracias al trabajo realizado por Adam Silver, el comisionado, que parece ser que está a punto de cerrar un plan para volver a los partidos, que podrían ser el próximo mes de julio. El propósito de la organización es terminar el campeonato a principios de septiembre para no coincidir con la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y, en un futuro a mayor plazo, no entorpecer la preparación del equipo estadounidense para los los Juegos Olímpicos de Tokio-2021.

A medida que el país estadounidense evoluciona en medio de una pandemia, la NBA aprovecha cada movimiento para acercarse un poco más hacia la acción. Algunas instalaciones deportivas se han reabierto para que los jugadores de los diferentes equipos puedan prepararse de forma voluntaria e individual, puesto que los entrenamientos oficiales todavía no están permitidos.

Cuántos equipos y cuántos partidos

La organización está concretando cuántos equipos volverán para concluir la temporada, cuántos partidos se disputarán e incluso dónde se alojarán los jugadores. De momento, la NBA, confía en montar un campamento de un mes para que los equipos se entrenen en sus instalaciones.

La reanudación de la temporada probablemente se celebre en Disney World de Orlando, ya que la cadena ESPN/ Disney es un gran patrocinador de la NBA. La fecha de inicio marcará las series de los play off y sus sedes, sobre cuántos equipos se clasificarán y cuántos partidos habrña por eliminatoria. Silver no respondió en público a esos interrogantes.

Pruebas del Covid-19 ante todo

Los jugadores de cada equipo se harán el test del covid-19, y, en caso de que alguno de ellos dé positivo, se está ultimando el protocolo a seguir para no entorpecer el desarrollo del campeonato. La idea es que cada deportista se realice la prueba una vez por semana, además de tomarse la temperatura a diario. No se descarta que los casos positivos sean apartados para que no se limite la interacción de los jugadores durante el juego en la pista.