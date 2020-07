La NBA regresa con protestas contra las injusticias raciales

Con la cabeza agachada, la rodilla en el suelo durante la interpretación del himno de Estados Unidos y camisetas de Black Lives Matter han retomado los jugadores de la NBA la competición en la madrugada de este viernes. La NBA, que había quedado suspendida el pasado mes de marzo por la pandemia del coronavirus, ha vuelto esta noche con dos partidos en la burbuja de Disney World, un Utah-Nueva Orleans y un apasionante Lakers-Clippers resuelto a favor de los purpurados con una canasta de Lebron James.

The @LAClippers and @Lakers kneel in solidarity as the Compton Kidz Club performs the National Anthem. pic.twitter.com/1WImoaHBsQ