La ÑBA contra la tiranía de Curry

Sin Lebron James en los 'play-offs' de la NBA por primera vez en los últimos 14 años, quién puede evitar el 'three-peat' de los Golden State Warriors y de Stephen Curry? Es la gran pregunta que se hace todo el mundo en la NBA a pocas horas de que este sábado comience la verdadera lucha por el anillo. Y en esa lucha, en la que se mantienen 16 franquicias, habrá siete españoles, una cifra histórica, y varios de ellos con opciones muy reales de disputar las Finales, sobre todo por el Este.

Golden State parte como gran favorito para enlazar su tercer título, lo que igualaría la gesta de los Lakers de Kobe Bryant y Shaquille ONeal (2000, 2001 y 2002), aunque es cierto que su dominio no ha sido tan avasallador como el de años anteriores en la temporada regular. Líder del Oeste por cuarta vez en cinco años, su balance ha sido el más pobre del último lustro (57 victorias y 25 derrotas).

¿DESBANDADA EN VERANO?

Es cierto que el listón estaba muy alto, pero Steve Kerr ha tenido que lidiar con más turbulencias de las habituales, como la pelea entre Kevin Durant y Draymond Green, la lenta adaptación de Demarcus Cousins tras su larga lesión y los constantes rumores acerca de la marcha de varios pilares que este verano se convierten en agentes libres.

Las cuatro derrotas consecutivas que sufrió en noviembre no se veían en la bahía de San Francisco desde el 2013, y las palizas recibidas en el Oracle Arena (pista que abandonarán para volver el año que viene a 'Frisco') contra Boston (95-128) y Dallas (91-126) tampoco eran habituales desde que Kerr tomó el mando. "No será tan fácil como la gente cree -advirtió Durant-. Pero eso es lo bueno de los 'play-offs': no son fáciles". De entrada, Curry (que apunta a su cuarto anilo) es dudoso para el primer partido, tras torcerse el tobillo el pasado miércoles.

HARDEN, EN MODO MVP

Pese a todo, los Clippers, rivales en primera ronda, no deberían ser un obstáculo para los campeones. El nivel subirá en la siguiente eliminatoria, contra el ganador del duelo entre los Houston Rockets y los Utah Jazz. El equipo de James Harden, máximo anotador de la temporada regular (36,1 puntos por partido) y favorito a revalidar el MVP, tratará de imponer su frenético ritmo anotador ante la segunda mejor defensa del campeonato.

El inicio de temporada no fue bueno para los tejanos, que mediado diciembre deambulaban con un balance negativo (12-13), pero han ganado 40 de sus últimos 55 partidos. "Va a ser duro, pero estamos en buena forma. Desde el parón del All Star hemos jugador realmente bien", advierte su entrenador, Mike dAntoni. Los Jazz tendrán ganas de revancha, tras quedarse el año pasado a las puertas de la final de conferencia. "Se nos quedó una espina clavada, no tanto por la eliminación sino porque me lesioné y el equipo no pudo dar todo lo que tenía", recuerda Ricky Rubio.

La final del Oeste no es una quimera para los Nuggets de Juancho Hernangómez, que descubrirá los 'play-offs'. Segundo en su conferencia a lomos de Nikola Jokic, el equipo de Denver se enfrenta a los Spurs de Popovych, que ni en un año de reconstrucción se quedó sin postemporada. El Portland-Oklahoma completa el cuadro del poderoso Oeste, donde los Lakers de Lebron no pudieron pasar de la 11 plaza, lo que se ha llevado por delante incluso a Magic Johnson.

ANETOTOKOUNMPO, AL NIVEL DE ABDUL-JABBAR

Con todo, el mejor equipo de la fase regular (60-22) estuvo en el Este: unos Milwaukee Bucks que con Giannis Antetokounmpo han alcanzado cotas inéditas desde la época triunfal de Kareem Abdul-Jabbar. "Podemos ganar a cualquiera en los 'play-offs'", advierte el polivalente jugador griego. La franquicia de Wisconsin vio que este podía ser su año y se reforzó mediada la temporada con dos españoles, Nikola Mirotic y Pau Gasol, único español que hasta ahora ha ganado un anillo.

El pívot de Sant Boi, lesionado, se perderá la primera ronda contra los Pistons, donde habrá otro español, José Manuel Calderón. Si todo va bien, estaría a punto para la siguiente serie, contra los Celtics o los Pacers.

TORONTO CRECE CON MARC

También con opciones de hacer sombra a los Warriors se presenta Toronto, que espera por fin pasar la frontera de las semifinales de conferencia. Los Orlando Magic no deberían ser problema para el conjunto canadiense, que ha conseguido que Kawhi Leonard recupere su mejor nivel. La llegada de Marc Gasol, que a media temporada salió de unos Grizzlies en descomposición para unirse a Serge Ibaka, apuntala el juego interior de los Raptors, que tendrían más dificultades en segunda ronda supuestamente ante los Sixers, claros favoritos contra los Nets.