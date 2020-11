Nerea y Santi golpean tres veces

3 - FEMENINO CÁCERES: Delia, Guerra, Yipsy, Polvillo, María Jesús (Redondo, minuto 57), Elsa, Marina (Marta, minuto 57), Cristi Medina (Santibáñez, minuto 67), Judith (Selene, minuto 80), Andrea (Barbero, minuto 80), Nerea.

2 - JUAN GRANDE GINELUX: Recalde, Eliane, Mariola, Mar, Carla (Fanny, minuto 64), Morán, Alba, Aitana, Ainhoa (Arisleyda, minuto 64), Zoraida (Perdomo, minuto 54), Raquel (Daysy, minuto 54).

Goles: 1-0: minuto 52, Nerea, de penalti. 2-0: minuto 57, Nerea. 2-1: minuto 67, Mariola. 3-1: minuto 74, Santibáñez, de penalti. 3-2: minuto 77, Morán, de penalti.

Árbitro: Fuentes Pérez (C. Extremeño). Amonestó a las locales Elsa, y Selene; y a las visitantes Zoraida, Perdomo y Raquel.

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada del Grupo A de la Liga Reto Iberdrola disputado en los campos Manuel Sánchez Delgado de Cáceres ante unos 150 espectadores.

Ya tiene el Femenino Cáceres su segunda victoria del curso y la tranquilidad para soñar con hacer cosas grandes esta temporada. En un partido de menos a más, tónica habitual en sus encuentros en Pinilla, se impuso al Juan Grande (3-2) en un duelo donde volvió a destacar Nerea. No solo por sus dos goles, sino por su capacidad para estar en casi todos sitios. Corre, presiona, regatea e incluso se permite marcar tantos de más de 20 metros de distancia. Una delicatessen en los campos Manuel Sánchez Delgado.

Salió aletargado el cuadro cacereño. Quizás la intención era no malgastar fuerzas, conscientes de que el miércoles ante el Málaga habían tenido que realizar un gran esfuerzo. Dominaba el juego, tenía el balón, pero cuando más sensación de peligro daba era cuando Nerea y Andrea presionaban a las defensas del Juan Grande en la salida del balón.

La velocidad de Nerea

Con el paso de los minutos perdió empuje el cuadro de Ernesto Sánchez. Cedió el balón a las canarias, pero solo para tratar de sorprenderlas a la contra, aprovechando la velocidad de Nerea, siempre bien respaldada delante por Andrea.

La primera parte se moría con la sensación de que se estaba jugando muy poco cuando el Femenino Cáceres lanzó su primer aviso. Era el minuto 45 cuando un cabezazo de Polvillo se estrelló el larguero. Tras el rechace, un barullo acabó con la portera del Juan Grande en el suelo y ya no se jugó más.

Con ese empuje volvió de los vestuarios el club cacereño. Había guardado las fuerzas para jugárselo todo en los segundos 45 minutos. Avisó Cristi Medina con un disparo que se marchó lamiendo el larguero. Había rematado sola, a pocos metros de la portería. Y, tras siete minutos de acoso, penalti a favor de las extremeñas. Lo lanzó Nerea. No perdonó (1-0, m.52).

Suele suceder que cuando se marca se da un paso atrás. Y así fue, aunque solo cinco minutos después Nerea daba tranquilidad a las suyas cuando, pegada a la línea de banda y a más de 20 metros de la meta rival, sorprendía a la portera con un sutil golpeo que la superaba por arriba (2-0, m. 57).

No estaba todo hecho, quedaba por delante más de media hora de sufrimiento. No mató el partido el Femenino Cáceres, no supo dormirlo y, además, se desordenó. El regalo lo aprovechó el Juan Grande, que en una contra volvía a subir de voltios el partido con un gol de Mariola (2-1, min. 67).

Se reordenó el Cáceres y Ernesto Sánchez metió en el campo a la chilena Bárbara Santibáñez, Santi, que en una de las primeras que tuvo se metió en el área y fue derribada. Penalti que ella misma transformó (3-1, min. 74). La montaña rusa no cesó, el partido no estaba cerrado. Quedaba sufrir. Volvió a acortar distancias el Juan Grande tras un absurdo penalti (3-2, Morán, min. 77) y el conjunto extremeño no se pudo relajar hasta el pitido final. Ya son terceras, y con dos partidos aún pendientes.