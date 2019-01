Ñete Bohigas y Jesús Sánchez

Me reconocen los propios actores del gremio que el mundillo específico de los entrenadores de baloncesto es muy particular. Que hay envidias insanas, puñaladas, risotadas y escarnio cuando al compañero no le va bien. Que también hay quienes no soportan que sus colegas ganen partidos, asciendan de categoría o sean felices en un club. Que son complicados, vaya. Yo conozco a bastantes y hay de todo, como en botica. No generalizaría tanto.

Sale a la palestra esta introducción para traer a colación la coincidencia en el tiempo, desde luego nada agradable, de lo ocurrido en el Nissan Al-Qázeres con Jesús Sánchez y el Cáceres de Ñete Bohigas, que durante los últimos días han dejado de ser los responsables técnicos de estos equipos, los más importantes no solo de la ciudad, sino de la comunidad extremeña. En realidad, un caso no tiene nada que ver con el otro: en el primero es una dimisión y en el segundo un cese en toda regla.

A los dos protagonistas les tengo un aprecio especial. Y ambos, me consta, son respetados en ese colectivo tan singular. Bohigas tiene una experiencia larguísima, que incluye ascensos y éxitos. Para Sánchez era la primera toma de contacto con un banquillo de élite, pues durante las últimas temporadas había ejercido --y muy bien-- de ayudante de Jacinto Carbajal, éste ahora en Logroño con el Promete.

Los dos han tenido gestos de grandeza en momentos tan delicados. Bohigas, de un lado, ha hablado de que ahora lo que verdaderamente importa es la salvación y que no iba a juzgar a nada ni a nadie hasta mayo, si es que lo hace. Sánchez, mientras, se marcha de motu propio creo que con un guiño a la honestidad extraordinariamente valioso e inusual: renuncia a un equipo de élite, insisto, el primero que maneja, y puede que a su carrera como entrenador de primer nivel. Chapeau.