El Nissan Al-Qázeres intenta la utopía pendiente de Zamora

Sería la sorpresa de la temporada y casi del siglo en la Liga Femenina Endesa que el Nissan Al-Qázeres Extremadura arrancase la victoria esta tarde (18.00 horas, pabellón Fontajau) en su visita al Spar Citylift Girona, líder de la competición y su actual campeón. Ahora mismo parece haber años luz entre un equipo y otro, y además las extremeñas parten con dos jugadoras importantes muy magulladas, Laura Ferreira y Jennie Simms, que no está claro que vayan a jugar siquiera por sus problemas en tobillo y hombro, respectivamente.

La lucha por la permanencia en la élite no parece que vaya a partir de lo que suceda en la ciudad catalana, donde incluso una derrota no muy abultada se consideraría buena noticia en el seno de un equipo que empieza a pedir que la temporada se acabe cuanto antes. Y, aunque se niegue públicamente, como es lógico, la mayor parte de las miradas estarán posadas en lo que suceda unas horas antes, a las 13.35, en el choque entre el Quesos El Pastor y el Mann Filter a disputar en Zamora.

Si las zamoranas, que la semana pasada consiguieron vencer en Cáceres (50-53) pero no recuperar el average particular, suman otra victoria, la presión volverá a ser máxima para el Al-Qázeres, que se quedará sin el colchón del que ahora disfruta si, como indican absolutamente todos los pronósticos, pierde en Fontajau. Por el contrario, si el Mann Filter vence, el alivio será mayúsculo y el camino hacia la permanencia de las jugadoras de Ricardo Vasconcelos estará bastante allanado para las cuatro jornadas que restarán.

El técnico portugués sostuvo el viernes, antes del larguísimo viaje hasta Cataluña en autobús, que, en choques tan difíciles como el de hoy, hay que intentar al menos intentar empezar a ganar el siguiente. Ya se sabe: la cuestión de acumular buenas sensaciones, de ofrecer una imagen digna, de no evaporarse como equipo. Ese buen camino, dentro de las derrotas, pareció emprenderlo el Al-Qázeres ante Cadí La Seu y Valencia Basket, pero en el día clave frente al Quesos El Pastor volvió a evidenciar los problemas de siempre, sobre todo en la cuestión del rebote y del acierto debajo del aro.

PREGUNTANDO EN EL MERCADO / Lo que hasta ahora no se ha reconocido en público es que, precisamente para intentar reforzar el juego interior, el club que preside Alfonso Sánchez ha estado preguntando en el mercado para realizar una posible incorporación en el juego interior. El mercado se cerraba el pasado viernes y sus gestiones no fructificaron. La disponibilidad financiera no llegaba para conseguir una pívot de una mínima calidad que se incorporarse para poder aportar algo en el mes y muy poco que resta para acabar la liga.

Vasconcelos tendrá que tirar con lo que tiene, que durante buena parte de la competición se ha mostrado insuficiente. Solo ha alcanzado una victoria de los últimos nueve encuentros, números de descenso.