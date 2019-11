El Nissan Al-Qázeres, en pista de un rival directo por no bajar

Juega el Nissan Al-Qázeres Extremadura uno de esos partidos que marcan una temporada: si gana al Quesos El Pastor en Zamora (19.30 horas) habrá dado un gran paso hacia la permanencia con su cuarta victoria de la temporada, lo que a estas alturas solo entraba en las quinielas de los más optimistas. Sin embargo, si pierde habrá terreno abonado para las dudas y los cálculos en negativo bañados en decepción. Su oponente solo ha sumado un triunfo por ahora, pero recibiría un impulso importante.

El calendario ha dictado que este encuentro llegue después de dos claras derrotas extremeñas --91-50 frente a Cadí La Seu y 40-57 ante Valencia Basket-- y justo antes de un parón por los compromisos de las selecciones. Después espera un casi imposible choque ante el líder invicto, el Spar Citylift Girona, así es que conviene sumar en Zamora.

El propio entrenador del Al-Qázeres, Ricardo Vasconcelos, reconoce abiertamente la importancia del partido. «Si lo sacamos estaremos muy cómodos. Y si no, estaremos como los demás. Es nuestra liga, nuestro reto. No vamos a ser segundos o terceros, todo el mundo lo tiene claro», comentó ayer el técnico, que justo después se reincorporará temporalmente a su puesto de seleccionador portugués.

Para despejar dudas, dijo que tanto él como las otras internacionales del equipo --su compatriota Laura Ferreira, la montenegrina Bozica Mujovic y la española Paula Ginzo-- están «muy concentrados» en el choque liguero. «Si me preguntan por cómo voy a hacerlo con Portugal, tengo claro cómo va a ser el viaje y en qué hotel vamos a estar. Del resto, estoy pendiente de mi equipo», zanjó.

UNA BAJA Y UNA DUDA / Vasconcelos dijo que su equipo había «entrenado muy bien» y que estaba «con muchas ganas de lograr la victoria y jugar mejor».

Dejando aparte de la baja de María Romero, que se perderá su tercer partido seguido, el problema puede estar en el juego interior. Khadiadiatou Diouf arrastra problemas físicos y es seria duda. Vasconcelos llegó a decir que «lo más probable» es que no pueda jugar, aunque estaba pendiente de una última evaluación.

Con Ginzo todavía completando su recuperación física y Miriam Forasté en un evidente mal momento --ha anotado 2 puntos y no ha capturado un solo rebote en sus últimos 42 minutos sobre la pista-- necesitarán más ayuda en la zona, que puede llegar por varias vías. Jennie Simms puede ser utilizada como ‘4’, una opción que no gusta especialmente, conscientes todos de que donde marca la diferencia es como ‘3’. Julia Melina también puede echar una mano, aunque también acaba de salir de una lesión. Y posiblemente Silvia Romero, esta temporada fuera de la dinámica del primer equipo, tenga que viajar. Ya saltó a la pista ante el Valencia Basket.

Pese a todo, Vasconcelos reiteró que «no hay excusas» y que «la solución no puede ser parte del problema». «Es un partido que se puede sacar, porque tenemos la calidad suficiente, pero que no será fácil. El rival tiene conceptos muy interesantes. Sabe a lo que quiere jugar. No tiene una plantilla larga, pero como equipo está jugando mejor que las victorias que tiene. Plantó mucha cara a Avenida, aunque en la segunda parte ya se fueron en el marcador», analizó.

También quiso marcar la diferencia entre los partidos ante La Seu y Valencia. «Uno lo jugamos y el otro, no», espetó. «Contra Valencia hicimos muchos minutos de igual a igual. Es un equipo ‘de Euroliga’. En Eurocup ha ganado todos los partidos de mucha diferencia. Algunas de las cosas fueron demérito nuestro. Tuvimos mucha ansiedad, sobre todo al inicio del partido. Y eso jugó contra nosotros. Pero es normal. Veníamos de otro partido que fue un desastre», añadió.

Su receta es clara: «Debemos tener la ilusión y creer al cien por cien de que podemos ganar y hacerlo desde la defensa. La afición merece que lo hagamos».