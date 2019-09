Para los que no dejan de creer

Una victoria cargada de fe. Para los que nunca dejan de creer. Para los valientes que no han caído en la desesperación y han confiado en que el camino era el correcto. Una victoria para convencerse de que el Extremadura no juega tan mal y que la fortuna, o las circunstancias, llámanle cómo quieran, a veces soplan a favor y no siempre en contra.

Por fin, a la octava intentona, llegó el primer triunfo del Extremadura esta temporada en Segunda División. Una victoria cimentada en un partido gris y con poco brillo para los de Manuel Mosquera, pero con empaque y la sabiduría necesaria para ejecutar sus dos claras ocasiones de gol. No fue esquiva ni la suerte ni el infortunio en esta ocasión, y el Extremadura gana un encuentro que libera sus miedos y le engancha a la pomada de los que quieren seguir en esta categoría. A pesar de llevar sólo ocho partidos.

Manuel, el primero de los que nunca dejan de creer, optó por el mismo once inicial que en la derrota de Huesca. El gallego, que si fuera extremeño sería el primero de los ‘cabezorros’ que a él tanto le gustan, no deja de insistir en lo que piensa. Y al final, a la octava, el fútbol le ha dado la razón.

No fue para nada una puesta en escena buena para el Extremadura en Santo Domingo. La primera parte estuvo cargada de imprecisiones, poca contundencia y escasez de oportunidades para los azulgranas.

Tras un primer cuarto de hora soporífero, el primer intento claro de gol fue para el Alcorcón. Dani Romera recibió un balón en el balcón del área por la parte izquierda, acomodó el cuerpo para el disparo y sacó un chut con el interior de la bota derecha que obligó a un paradón estratosférico de Casto abajo. El cuero salió repelido al poste, y de la madera a córner. En otro partido, a buen seguro, se hubiera colado en la portería. Pero ayer, la fortuna, se ha había disfrazado de azulgrana.

No fue hasta la media hora de juego cuando el Extremadura asomó la cabeza con un disparo de Zarfino alto tras un cruce de combinaciones.

Los de Manuel no aprovecharon en la primera parte el excelso partido de Alex López en la delantera. El balear, calidad y pundonor a raudales, se zafó de todos sus centrales y se hartó de controlar balones de espalda para abrir juego a la segunda línea. Pero nadie rompía sus espacios y su esfuerzo, descomunal de fuerza y calidad, se traducía en estéril con el paso de los minutos.

Tampoco se activaron en la primera parte las bandas. Nono y Pastrana lo intentaron de mil formas, pero sin la clarividencia de otras tardes. El primero, que volvía a casa, fue el que más incisivo estuvo por banda izquierda. Tiró sus desmarques por fuera, pero sus centros no encontraron rematador.

Pastrana se encendió a fogonazos. Estuvo mejor en la segunda que en la primera parte, aunque siempre fue generoso en defensa. En el epílogo de la primera parte, Alex López encontró su ocasión, pero su chilena no terminó de encontrar portería.

Con pegada / La segunda parte en cuestión de fútbol fue casi igual de mala que la primera, aunque el Extremadura por fin encontró esa pegada que se le había resistido durante los primeros siete partidos de esta nueva temporada.

Zarfino, en una arrancada de las suyas por la vertical, avisó con un disparo duro con pierna derecha que atrapó seguro abajo Dani Jiménez. Fue el preludio del golpetazo azulgrana.

Llegó al cuarto de hora de la segunda parte. A balón parado. Saque de esquina que lanza Pastrana al segundo palo, Kike Márquez la pone al corazón del área y la pelota toca en la cadera de Fran Cruz para hacer el primero del Extremadura. Un gol repleto de fe, cuya celebración cayó al lado de los valientes azulgranas que veían luz al final del túnel.

El gol era más que un tesoro para el Extremadura, acostumbrado a verse siempre detrás en el marcador en lo que va de campeonato. Así, apretó los dientes y decidió defenderlo como si fuera una final.

El Alcorcón empezó entonces a acorralar al Extremadura a base de centros, pero unas veces la defensa y otras Casto, abortaron todo el peligro de los amarillos, especialmente en los lanzamientos lejanos y venenosos de Sosa.

Manuel zarandeó el banquillo en busca de frescura y metió a Pinchi, que no fue decisivo con balón, pero sí objeto de penalti en el descuento. Fue en un córner. David Rocha lo sacó, el Alcorcón despejó y cuando la pelota salió de banda, ojo, el VAR. El aparato, tan maldito durante semanas para el Extremadura, detectó un pisotón a Pinchi dentro del área. Penalti claro. Así lo vio el sistema de vídeo arbitraje y así lo decretó el colegiado. Kike Márquez asumió la responsabilidad y cerró el partido con el 0-2. Por fin, una victoria.

alcorcón 0

extremadura 2

3Goles: 0-1 Fran Cruz, min.61; 0-2 Kike Márquez, de penalti, min.93.

3Árbitro: Varón Aceitón (balear). Amonestó con cartulina amarilla al local Romera y a los visitantes Casto, Caballo y Alex López. Roja a Bellvís en el 90.

3Estadio: Santo Domingo.

3Espectadores: 3.500.

3Alcorcón: Dani Jiménez; Bernardo (Miakuhsko, min. 76), Dorca, Harper, Ernesto, Dani Romera, Bellvís, David, Paris, Boateng (Rui Costa, min. 70), Reko (Sosa, min. 46)

3Extremadura: Casto; Caballo, Bastos, Fran Cruz (Pardo, min. 83), Zarfino, Kike Márquez, Borja Granero, Nono (Pinchi, min. 70), Pastrana (Alex Díez, min. 76), Rocha, Alex López.