No existen imposibles en la mente optimista del nuevo Extremadura

Las energías positivas te llevan, normalmente, a pensar que puedes lograr mejores resultados de los que inicialmente están prestablecidos. El positivismo que Manuel impregna a sus jugadores día tras día, el hecho de verse más cerca que nunca de puestos de permanencia y ese morbo deportivo que ofrece la posibilidad de ganar en un campo en el que nadie lo ha hecho esta temporada otorgan al Extremadura un plus de motivación para su visita esta tarde al Sadar de Pamplona (16.00 horas), donde le espera un Osasuna invicto y líder de la Segunda División.

Es lógico que todo el favoritismo recaiga hoy sobre Osasuna. Las casas de apuestas apenas dan crédito a una hipotética victoria azulgrana, especialmente porque Osasuna en casa da miedo. 15 partidos y cero derrotas, contando que ha ganado de manera consecutiva sus once partidos últimos en El Sadar. «Pero nosotros tenemos la sensación de que somos un equipo que podemos ganar ahora en cualquier campo», ha repetido Manuel Mosquera en varias ocasiones durante la semana. Y a esa fe inquebrantable que caracteriza a los azulgranas se agarra hoy la afición del Extremadura para sacar algo positivo de tierras navarras.

El ambiente en El Sadar será ensordecedor con un lleno hasta la bandera y ahí tiene que saber jugar su partido el Extremadura, reconocía Manuel también antes del partido.

El gallego ha comentado que tiene claro su once inicial, pero no desvelará cartas. Todo apunta a que Pardo volverá al eje de la defensa junto a Borja Granero como único cambio en defensa. En la medular, y sabiendo que Manuel no es de experimentos, Lolo González iniciará el envite junto a Zarfino en el doble volante. Reyes podría adelantar su puesto a la madiapunta y dejar libre dos bandas, en principio una para Alberto Perea y la otra para Kike Márquez o Nando. Arriba, Ortuño será la referencia. Manuel se ha llevado a 19 jugadores. No han viajado Olabe y Tienza, sancionados; además de Schahin, Capel y Álamo por decisión técnica.

Con afición/ Finalmente, no habrá autocar que parta desde Almendralejo, pero sí decenas de coches particulares los que acudan a Pamplona para alentar a los suyos. Desde Almendralejo y desde varios puntos de España como Madrid, Zaragoza o Barcelona está confirmada la presencia de seguidores azulgranas en las gradas.

La historia también da la espalda al Extremadura hoy. El CF Extremadura jugó hasta en seis ocasiones en El Sadar, con un balance de cinco derrotas y un empate. En 1960 se llevó una de las derrotas más dolorosas de su historia en Copa del Rey al perder por 11-0. Pero el Extremadura anda ahora atrapado en una burbuja positiva. Su objetivo, hoy, es dar el campanazo en El Sadar.