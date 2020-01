Ricardo Vasconcelos: «No tenemos una jugadora para liderar al equipo en pista y vestuario»

Hace hoy 43 años que Ricardo Vasconcelos nació en Lisboa, pero no está para soplar velas en una tarta: toda su energía la concentra en salvar la temporada del Nissan Al-Qázeres Extremadura. No le falta autocrítica en una entrevista en la que ofrece su diagnóstico a una situación nada fácil.

–Ha caído bien en Cáceres, ¿no? Nadie le cuestiona…

–No sé la opinión de todo el mundo, la verdad. Con la directiva y las jugadoras estoy bien. Mi filosofía es muy transparente, respetando las reglas del juego. Cuando vine sabía que era con un presupuesto humilde y para sufrir. Fueron sinceros conmigo y todos los días trabajo para no decepcionarles. Cuando uno elige ser entrenador no puede pensar que le va a gustar a todo el mundo, pero sí asumir las responsabilidades.

–Se le ha puesto la etiqueta de tipo educado, que es algo que solemos decir los extremeños sobre los portugueses…

–Quiero mucho a mis padres. Y si no fuese educado, pondría en cuestión lo que me han dado. Para ponerse de acuerdo, primero hay que respetar, escuchar, pensar y luego contestar. Todo el mundo tiene la ocasión de expresar su opinión hoy en día y tienen derecho. Yo la respeto siempre. Estar de acuerdo es otra cosa.

–Es usted un hombre muy familiar, ¿no?

–Sí. Tengo mujer y dos niñas. Yo soy de Lisboa, pero ella es de Oporto, como mi padre.

–¿Estudió una carrera?

–Empecé Derecho, pero no pude terminarlo. Era imposible porque en aquella época todavía jugaba y también había empezado a entrenar. Cuando ya fui profesional fue imposible.

–¿Se ha arrepentido de venir alguna vez?

–Nunca. A veces me dan ganas de cambiarlo todo, pero de venir nunca se me han quitado las ganas. Es una oportunidad increíble para mí. ¿Cuántos entrenadores extranjeros ha habido en la Liga Femenina en los últimos años? Uno. Tengo que acostumbrarme a las ideas de aquí, pero sin perder mi identidad.

–Con los árbitros sí que está teniendo problemas…

–Es que ahora no tenemos el respeto de los árbitros, pero es que tampoco nos lo merecemos. Que quede claro: ninguna derrota es culpa de ellos. Sí que siento que hay momentos que no nos respetan igual, que nos pitan cosas que no pitan a los demás, porque piensan «este equipo es muy flojo, va a perder de todos modos».

–¿Y de la plantilla? ¿Se arrepiente de alguna decisión que tomó?

–Sí y no. Necesitaríamos alguna cosa diferente, claro. Pero quería tener una plantilla larga y si hubiésemos puesto toda la pasta en cinco jugadoras, estaríamos aún peor. Es verdad que la pívot que trajimos [Khadidiatou Diouf] era distinta a lo que pensábamos y hay mucha juventud en el equipo… Me gusta aprender.

–16 de los 18 partidos el rival ha cogido más rebotes que el Al-Qázeres. ¿Esperaba esto?

–Que un equipo coja más rebotes que el otro no quiere decir que sea bueno o malo. Si fallas más generas más rebotes ofensivos, pero no pienses que vas a ganar. No es tan sencillo. Es un dato importante, pero no es tan cerrado. Sí es importante que no recuperes desde la defensa los rebotes que te faltan.

–¿Por qué el equipo pelea a veces tantísimo y otras baja tan descaradamente los brazos?

–Me siento frustrado. No podemos perder de 30 puntos ante Gernika y también de 30 ante Bembibre, porque hay mucha diferencia entre ambos. Nos hundimos hasta el punto que no jugamos el partido y no reaccionamos. Es un tema de liderazgo. No tenemos una jugadora con la madurez suficiente para liderar al equipo en el vestuario y en la pista. Yo no puedo tener 30 tiempos muertos. La debilidad mental nos genera presión. Estamos intentando todo para remediarlo.

–Y, pese a todo, el equipo lleva seis victorias…

–Tenemos una menos de lo que deberíamos, creo. Por primera vez estamos en déficit. No veo que a las jugadoras no les importe el equipo, sino que no tienen la fuerza mental. Cuando algo no nos funciona, hay un apagón.

–Habla de falta de liderazgo. ¿Jennie Simms, Bozica Mujovic o Paula Ginzo no son líderes?

–No. ¿Quién va a ser entrenadora cuando se retire? Alguien que pueda agrupar a las compañeras y decirles: «vamos a hacer esto».

–¿Alguien como Carla Nascimento, su compatriota?

–Exactamente. Es que no hacemos ni una falta dura en uno de esos momentos complicados en los que se necesita hacerla. Me he sentido estúpido cuando nos ha pasado esto tres veces o más. Equivocarse está bien, pero hay que aprender de los errores.

–¿Entiende las críticas?

–Es normal. Es un presupuesto humilde, pero no fácil. A la directiva le cuesta mucho conseguirlo para que las jugadoras cobren al día. Y ellas tienen que dar su mejor versión. Puedes perder, pero no dejar de dar tu mejor versión. Necesitamos a la afición de nuestra parte aunque entiendo que les parezcan mal algunas cosas de las que hemos hecho. Que sigan peleando con nosotros.

–¿Le salen las cuentas? El partido de dentro de dos jornadas ante el Quesos El Pastor Zamora se prevé dramático otra vez…

–Hay que pensar antes en los partidos ante el Cadí La Seu y Valencia, pero también en ese. Si no ganamos ningún partido hasta final de temporada, descenderemos. Si ganamos a Zamora, ganaremos dos veces, incluyendo el ‘average’. Ya será complicado porque ellos tendrán que buscar victorias que en teoría no pasan.

–El equipo dio un bajón en el primer parón de selecciones y dentro de poco viene otro. ¿Qué va a pasar?

–Vamos a hacerlo diferente. Ese parón se había pactado que fuese como las vacaciones de Navidad y no entrenaron durante más de una semana. Fue como empezar la temporada otra vez. Ahora sí vamos a dar tres días de descanso, pero luego entrenaremos.

–¿Cree que se trata de forma desigual al deporte femenino?

–Sin duda. Es un tema cultural, pero el cambio también tiene que venir de ellas para empezar. ¿Cuántas mujeres van a ver partidos de mujeres y cuántas van a ver partidos de hombres? Ellas tienen que entender que pueden más. ¿Es injusto cómo se trata el deporte femenino? Sí, pero vamos a tratar de no decir una cosa y hacer otra.

–¿España es mejor o peor que Portugal en esto?

–Allí es peor. No creo que tengamos una educación machista, pero en el deporte tenemos graves problemas. Allí no hay deportes, hay solo fútbol. Solo hay que ver estos días: las portadas de los periódicos han seguido siendo de fútbol cuando lo normal, lo que ha pasado aquí, es que fuesen sobre Kobe Bryant. Cuando nuestra selección de balonmano ha hecho un gran Europeo han seguido igual. Yo les echaría a la calle. No son patriotas si piensan que el Benfica o el Sporting de Lisboa son más importantes que Portugal. Una vez, con la selección portuguesa de baloncesto femenino, le ganamos a Italia y no se enteró nadie.

–¿Se meterá el Cáceres Patrimonio en los ‘playoffs’?

–Me encantaría. Están haciendo una temporada bestial. Soy una persona de deporte, de baloncesto. Tengo superclaro que cuanto mejor le vayan a los equipos de Cáceres, más gente nos va a apoyar. Me alegra mucho cuando ganan. Alguna vez escucho alguna cosa rara, pero yo no soy así.

–¿Y usted? ¿Le gustaría seguir la próxima temporada en el Al–Qázeres si se logra la salvación?

–No depende de mí. Pero lo que más me gustaría sería que el equipo se salvase. Si luego es posible hacer algo más, fenomenal.

–¿No se le hace difícil todo?

–Las dificultades son las que te hacen crecer. Con las facilidades, te relajas. Imaginen ser entrenador profesional en un deporte que no viene en el periódico, y en femenino además…