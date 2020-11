"No me voy decepcionado", asegura Mosquera en su despedida del Extremadura

El técnico Manuel Mosquera se ha despedido de la afición del Extremadura, después de haber recibido este lunes la carta de despido del club y, a la espera de una llamada del presidente azulgrana, Manuel Franganillo, ha asegurado que no se va "decepcionado".

El entrenador gallego sale de la entidad tras cumplir dos años y medio de los tres de contrato que había firmado. "No me voy decepcionado", ha indicado Mosquera, aunque ha reconocido que una llamada telefónica del presidente hubiera sido "lo ideal", ya que se limitó a remitirle tres mensajes de wasap en la noche de este domingo para comunicarle su destitución.

En una rueda de prensa celebrada en la Ciudad Deportiva mientras el equipo entrenaba a las órdenes del que hasta ahora ha sido su segundo técnico Pepe Tirado, Mosquera ha confesado que le ha causado sorpresa el cese.

"Sorpresa no por no conocer este mundo, pero la sorpresa es porque el equipo no está en su plenitud; el equipo está cogido con pinzas", ha explicado, porque "no se puede trabajar con el equipo compensado" debido a las numerosas bajas que se están produciendo en las últimas semanas.

"La sorpresa es el tiempo", ha zanjado Mosquera, que ha reivindicado que, a pesar de esas circunstancias, el equipo cuenta con ocho puntos, lo mismo que el tercer clasificado. "Venimos de dos victorias y el empate de ayer", ha apuntado.

Como entrenador, ha afirmado haber sentido el apoyo en todo momento de sus jugadores, "tanto los del año pasado como éste" y de su cuerpo técnico.

Sin quejas

A pesar de ello, ha confesado que se siente "agradecido, enriquecido y sin quejas" del club al que llegó a principios del 2019, cuando militaba en la Segunda División A, una categoría que logró salvar con una sorprendentemente segunda vuelta.

Sin embargo, en la segunda temporada en la categoría de plata, el técnico, que militó en las filas del club extremeño en Primera División, no logró evitar el descenso.

Ha asegurado marcharse para no volver a ocupar el banquillo azulgrana. "Conociéndome, no va a existir una segunda oportunidad", ha concluido.