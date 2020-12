La noche del Coria, el día de Álvaro

Hace justamente siete años, cuando trabajaba en un bar del centro y siendo ya capitán del equipo de su localidad natal, afirmaba en un reportaje publicado en este periódico que le quedaban «tres o cuatro temporadas» antes de dejarlo. Falló en el pronóstico. Él aún sigue ahí, impertérrito, con la ilusión intacta, y con la idea de continuar, al menos, una campaña más. Su calendario está marcado en rojo para un día especial. Álvaro Rodríguez Alcoba (Coria, 4 de julio de 1984) será, sin duda, uno de los que más disfrutará del choque de primera ronda de Copa del Rey entre los celestes y el Oviedo de este martes en La Isla (20.30).

Ejemplifica el capitán el espíritu de toda una plantilla frente al poderoso rival. Alvaro es Alex Hernández, es David López, es Chema Martín, es Carlos García, es Ismael, es Carlao, es Dani Aparicio, es Mahíllo, es Iván Fernández, es Chencho, es Deme, es Fernando Pino, es Giráldez, es Lucas...

Desde aquel 19 de noviembre de 2013, en el que la imagen del centrocampista se proyectaba tirando una caña de cerveza, han cambiado muchas cosas, entre ellas la propia ocupación profesional del futbolista, que ahora trabaja para una fotovoltaica en la cercana Ceclavín, en un sector tan en boga. Pero con la pelota la transformación no sido tanta, pues sigue siendo un elemento importante en el club de su vida. Si acaso ha evolucionado el contexto, ya que el Coria ya no es un equipo de perfil medio de la Tercera extremeña, sino uno de los clubs más importantes del grupo.

Álvaro y sus compañeros esperan impacientes la cita ante el Oviedo, que llega de golear por 4-2 al Tenerife. Los asturianos son undécimos en Segunda División. «Para nosotros es una fiesta», comenta el experimentado centrocampista cauriense tras ha ber terminado su jornada laboral y un par de horas antes de afrontar el último entrenamiento. «Claro que no, por supuesto que no», comenta distendidamente cuando se le cuestiona sobre si ha disputado un encuentro de tanta entidad como el de este martes.

La filosofía del capitán es la del resto del equipo de Raimundo Rosa, ‘Rai’. «Sabemos que el partido realmente importante es el próximo de liga, que jugaremos contra el Montijo; lo del Oviedo es una fiesta en la que tenemos que divertirnos», aduce. Y tanto:el verdadero objetivo del Coria en esta temporada es el ascenso a Segunda División B. «Sí, esa es la meta de verdad para este año», agrega.

Pero antes de ello no se da por perdido el encuentro ante los ovetenses. Ni mucho menos. «Creo que sí tenemos opciones de eliminarles; si apretamos como lo hacemos nosotros tendremos posibilidades. Ellos, además, no vienen con todos los titulares y no deben descuidarse porque nosotros vamos a intentar clasificarnos».

Este lunes se habilitaban las gradas supletorias para un encuentro en el que se pondrán todas las medidas sanitarias y de seguridad posibles. El presidente, Lely Gutiérrez, espera que se vea un buen espectáculo. Tanto él como el director deportivo, Jesús Manibardo, también han expresado su optimismo y su ilusión por la opción de pasar ronda.

CALENDARIO APRETADO / El Oviedo visita Coria en Copa del Rey tras ganar a Sabadell y Tenerife y solo tres días antes de jugar el último partido de liga del año ante la Ponferradina, por lo que se esperan numerosos cambios en el once de Cuco Ziganda, informa Efe.

El conjunto carbayón tratará de romper en La Isla una racha más que negativa que arrastra desde su regreso al fútbol profesional en 2015: los azules llevan cuatro años seguidos cayendo en la primera ronda de la Copa. Solo en 2015, el año del ascenso, lograron pasar la primera eliminatoria, ganando al Valladolid, pero en la siguiente ante el Mirandés los azules se vieron apeados de nuevo de la competición. Ucam, Numancia, Mallorca y Badalona han sido los verdugos del Oviedo en los cuatro últimos años, temporadas en las que el club asturiano se quedó sin opción de rodar a los menos habituales.

En esta ocasión la competición viene marcada por un calendario de lo más apretado de forma que los oviedistas afrontan en tierras cacereñas su octavo partido en solo un mes y aún tienen un choque liguero más, ante la Ponferradina este viernes, antes del parón.

Ziganda deja en Oviedo a Femenías, Nieto, Arribas y Grippo y a los atacantes Sangalli y Leschuk.

El ambiente en Coria es, por supuesto, el de una ocasión histórica para la localidad. Y, además, se sueña con prolongar este sueño y pensar en un Primera.