Dan de Sande: «Nuestro deporte sabe que lo primero es arrimar el hombro»

Para el director general de Deportes de la Junta, Dan de Sande Boyal (8 de febrero de 1979, nacido circunstancialmente en Talavera de la Reina, aunque su pueblo es Peraleda de la Mata) el enemigo de la pandemia va a hacer daño, aunque insiste en que las estructuras del deporte en la región son fuertes y resistirán. En esta entrevista repasa, desde su confinamiento, esa repercusión y el trabajo que se está haciendo en su departamento para parar el duro golpe.

–Empecemos por lo personal. ¿Cómo está pasando estos días el confinamiento?

–Como la gran mayoría de los españoles, en casa, con mi mujer y mi hija, compaginando las actividades personales y las profesionales. Normalmente el ritmo en el área de deportes suele ser vertiginoso, ya que al trabajo de despacho, se une la asistencia a eventos y actos cada fin de semana, ahora no es así y es un buen momento para avanzar en proyectos a medio y largo plazo. Los primeros días fueron los más complicados porque me preocupaban sobretodo la salud y la seguridad de los trabajadores de la Dirección General y la Fundación Jóvenes y Deporte. Afortunadamente, la administración regional dispone de herramientas telemáticas que nos permiten estar en contacto permanente, y sobretodo, poder ofrecer respuestas inmediatas a todas aquellas personas que acuden a nosotros vía telefónica o a través de correo electrónico.

–A nivel global, ¿cómo está gestionando la crisis sanitaria en el deporte extremeño?

–La semana previa al decreto del estado de alarma fueron los días más difíciles…hay que tener en cuenta que nos encontrábamos en plena temporada alta deportiva, y que al desarrollo de los programas de promoción deportiva y de promoción de la salud regionales, se unían el desarrollo de las competiciones federadas y los eventos deportivos multitudinarios que llenan nuestras ciudades y campos todas las primaveras. Era algo nuevo para todos, y hasta que se suspendieron todas las competiciones deportivas hubo nerviosismo. Ahora, el deporte extremeño está viviendo la situación con la incertidumbre de saber cuándo vamos a poder volver a la normalidad y siendo conscientes de que lo primero es arrimar el hombro para salir de esta situación cuanto antes… tenemos muchos ejemplos cada día donde federaciones deportivas, deportistas, clubes o profesionales del sector ofrecen su ayuda, sus conocimientos y su apoyo a la ciudadanía extremeña para hacer más llevadera esta situación. Para mí, el deporte extremeño está a la altura de las circunstancias.

–¿Está recibiendo comprensión y hasta ayuda de los deportistas, clubs y entidades o lo está viendo como un ‘sálvese quien pueda’?

–En Extremadura tenemos una cosa muy buena, y es que prácticamente nos conocemos todos, coincidimos muy a menudo y todos somos accesibles. Eso nos humaniza, y en estos momentos difíciles, todo esta siendo comprensión, apoyo y ayuda. Los deportistas y entidades comprenden la situación y aportan su imagen para la difusión de campañas como la de #quédateencasa o #yoentrenoencasa, son nuestros referentes. Las entidades se reinventan e inician nuevos proyectos donde pueden interaccionar con el público que está en casa, como algunas competiciones virtuales donde deportistas amateurs pueden medirse con élites, lo hemos podido ver en ciclismo o automovilismo entre otras modalidades. También comprenden que estas son circunstancias excepcionales y mantenemos línea directa de comunicación con ellos donde nos trasladan sus dudas y necesidades actuales que intentamos cubrir en la medida de nuestra posibilidades. Las competiciones están suspendidas temporalmente, el mundo del deporte comprende que la prioridad es la crisis sanitaria y con paciencia todos esperamos el momento en el que se reestablezca la normalidad y la competición. Esa sería la mejor evidencia de que hemos superado la crisis actual.

–¿Qué está siendo lo más difícil?

–Sin lugar a dudas lo más difícil es asistir día a día a las cifras de fallecidos y sentir cierta impotencia. El marco tan cambiante de un día a otro empuja a adaptarnos a un ritmo que para la administración puede ser más complicado por los procedimientos internos que garantizan seguridad en los trámites. Para todos es una situación complicada para la que no existe una solución sencilla, solo podemos hacerlo entre todos y para eso es necesaria la coordinación de muchas partes. Esta siendo complicado poder planificar cuando y como será el día después. En la mayoría de los casos esto nos ha pillado al final de las temporadas de los deportes colectivos o en mitad de temporada del resto de modalidades…¿Qué va a pasar con esta temporada? ¿Vamos a tener posibilidad de poder concluirla? Marzo, abril y mayo reúnen más del 50% de las pruebas incluidas en el Circuito Euroace Sport 2020, es decir, más de 80 pruebas deportivas se iban a celebrar estos meses…¿vamos a poder trasladarlas a otra época del año en la que ya existen pruebas deportivas? Hay que tener en cuenta que la primavera es temporada alta de eventos deportivos en nuestra región, pero el otoño también lo es…en todos los casos, la Dirección General de Deportes va a ser flexible, pero realista, nuestro papel es resolver problemas, no crearlos, y por supuesto actuaremos de forma coordinada con el sector. A nivel general, también me gustaría destacar la difícil situación de las empresas del sector deportivo regional, los centros deportivos están cerrados, las empresas de ocio y actividades recreativas en el medio natural no tienen actividad en una de las mejores épocas del año para ellos, las empresas de formación deportiva han tenido que buscar fórmulas telemáticas para poder seguir desarrollando su actividad…el impacto está siendo muy negativo. Por supuesto que todas esas empresas pueden acogerse a las diferentes medidas puestas en marcha por el gobierno estatal y regional, pero desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes empatizamos con ellos y pondremos en marcha mecanismos que de una u otra forma, ayuden a recuperarnos a nivel global.

–¿Cuál será el diagnóstico del deporte cuando esto se termine? ¿Entrará en la UCI, costará la recuperación más de lo que podemos imaginar ahora?

–Es difícil en estos momentos poder evaluar cuánto costará la recuperación. Lo que es seguro, que a situaciones diferentes tendremos que plantear soluciones diferentes. Se trata de un escenario que afecta a todo el mundo, parece que nada volverá a ser igual durante cierto tiempo, por lo que tendremos que ir viendo día a día. Cuando esto pase, cada uno en nuestro ámbito, tendremos que evaluar la situación y ver dónde estamos, establecer el punto de salida y volver a fijar objetivos a corto, medio y largo plazo. La práctica deportiva no sólo favorece el progreso y el bienestar social, también aporta al crecimiento en términos de PIB y empleo. En el año 2019 el sector deportivo suponía el 1,5 por ciento del PIB nacional y el 2,72 por ciento del total de empleos, somos un sector con mucho margen de mejora y con grandes posibilidades de crecimiento, estoy seguro de que saldremos de esta.

–¿Qué se está haciendo con las instalaciones para favorecer a los damnificados?

–En estos momentos todos tenemos clara la prioridad, y todas las instalaciones de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes ya se encuentran a disposición de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta. El estado de alarma decretó su cierre al público, pero el personal de la Consejería las mantiene en perfecto estado por si en cualquier momento fuese necesario su uso. Aprovecho para agradecer el esfuerzo de todos los trabajadores y trabajadoras de la casa, que en estos momentos tan complicados, están siendo extremadamente profesionales. Soy consciente de que en algunas poblaciones extremeñas se están usando instalaciones deportivas para albergar a colectivos para luchar contra la propagación del virus, y agradezco su implicación. Cada vez que tengo la oportunidad de decirlo lo digo: Extremadura es verdadero ejemplo de coordinación entre administraciones, la mayoría, por no decir todos los eventos que se desarrollan en la región son consecuencia de la unión de esfuerzos entre las administraciones locales, provinciales y regionales… y ahora los ayuntamientos están siendo ejemplares.

–¿Cambiará la política de subvenciones y ayudas con todo ello a clubs, deportistas y eventos?

–La Junta lleva más de 30 años apoyando el deporte regional, siendo una de las comunidades donde de una forma más decidida se ha invertido en el fomento desde la base, adaptado y competición. Y no sólo eso, es difícil encontrar en otros lugares redes de promoción de la actividad física y de promoción de la salud tan amplias e implantadas como el programa de dinamización deportiva y el ejercicio te cuida. Afortunadamente, disponemos de una estructura básica de ayudas públicas que debemos mantener para la supervivencia del sector, y que a lo largo de los últimos años no sólo hemos conseguido que sean administrativamente menos tediosas, sino aumentar la cuantía global del presupuesto de la Dirección General de Deportes un 28,5 % desde el año 2015, aumento destinado a mejorar las dotaciones de las ayudas a federaciones, clubes y asociaciones, deportistas y organizadores de eventos. Hoy es arriesgado afirmar de manera rotunda qué pasará en el futuro, lo que tengo claro es que hay una serie de prioridades reflejadas en esa estructura, que debemos mantener para lograr, una vez que pase esta crisis sanitaria, impulsar al sector deportivo.

–¿Peligran clubs de élite y carreras de deportistas de alto nivel con todo lo que está pasando?

–Nos enfrentamos a un nuevo paradigma. Dibujar distintos escenarios puede ayudarnos a diseñar planes de actuación en el futuro, pero pensar de manera catastrofista no nos ayudará hoy. Seguramente tendremos que sacar el máximo rendimiento de los recursos y optimizarlos, pero de ahí a que peligre la existencia de clubes de élite y carrera de deportistas hay un amplio margen. Todos somos conscientes de dónde está la prioridad, sin olvidar, que la administración regional va a seguir siendo un apoyo prioritario para el sector.

–¿Tienen que preocuparse los usuarios de la dinamización y también los profesionales?

–Como decía antes, nuestra red de promoción de la actividad física y de promoción de la salud son referentes a nivel nacional, y no sólo eso, están tan extendidas en el territorio extremeño que son determinantes para la población. El programa de dinamización y el ejercicio te cuida se desarrolla por 150 profesionales, en más del 90% de las localidades, y presta sus servicios a más de 600.000 extremeños, a los que desde aquí tranquilizo, ya que una vez pase este periodo de confinamiento, todo volverá a la normalidad. Aprovecho para agradecer a todos los profesionales de ambos programas su implicación, profesionalidad y fidelidad hacia los usuarios.

–¿Cómo afectará a la cantera?

–Si hay un colectivo que está siendo ejemplar en esta situación, ese es el de los niños y jóvenes, y eso es debido a su gran capacidad de adaptación a las nuevas situaciones. Afortunadamente son muchos los grandes referentes del deporte, regional, nacional e internacional que están ayudando a concienciar de que esta situación es un problema colectivo que sólo se resolverá desde la individualidad, es decir, si cada uno de nosotros, de ellos, respeta las normas impuestas. Probablemente muchos no sean capaces de imaginar el escenario temporal de volver a la normalidad, son semanas sin competición y entrenamientos, pero van a ser los primeros en volver a la normalidad. Los clubes y las federaciones extremeñas juegan un papel determinante, hablo diariamente con ellas. Saben que vamos a ser todo lo flexibles como para no dejar a nadie por el camino.