La nueva meta de Tere Urbina

Desde su domicilio en Zorita, rodeada de un campo que no puede pisar aunque parezca que a veces le llama a voces, Teresa Urbina Gómez (Cáceres, 20 de marzo de 1985) espera tranquila a que todo pase y la normalidad vuelva a apoderarse otra vez de la vida diaria. La pandemia mundial del coronavirus ha frenado en seco una temporada que era muy ilusionante para la cacereña, con muchas pruebas por las que pelear, como el Campeonato de España de 10 kilómetros en ruta que se iba a disputar en Don Benito «y que me hacía especial ilusión por ser en casa». Pero lo que sobre todo ha frenado ha sido lo que debía ser el colofón no solo a la temporada, sino a toda una carrera, los Juegos Olímpicos. Tere Urbina se había propuesto ser una de las maratonianas españolas en Tokio y ese sueño sigue intacto. Solo lo ha aplazado un año.

Al principio, cuando no estaba claro el aplazamiento de los Juegos, hubo un poco de nerviosismo. Ella no había corrido aún maratón alguno (en diciembre del 2019 no pudo disputar el de Valencia por motivos familiares) y todos los programados eran en abril o mayo. Con el coronavirus de por medio, imposible correrlos. Ahora, el traslado de las Olimpiadas al año que viene le abre de nuevo la puerta, aunque aún no sabe ni dónde ni cuando luchará por conseguir la mínima. «Todo está parado y pensar en lo que pueda pasar dentro de ocho meses es difícil».

«Mi idea de luchar por Tokio sigue en la cabeza», reitera Urbina, aunque de momento, reconoce, no piensa ni tan siquiera en competir. «Solo pienso en que pase esta situación lo antes posible, que haya los menos afectados y que se encuentre pronto una solución», añade la corredora del Atletismo Bilbao. Lo único importante ahora es la salud, reitera ella, que sabe bien de lo que habla.

Lo sabe porque problemas de salud de un familiar eran los que le tenían en Cáceres cuando se decretó el confinamiento. Junto con su entrenador decidió que «lo mejor era que me quedara aquí, ya que en Madrid las cosas estaban mucho peor, había más riesgo de contagio». Además, añade, en un pequeño piso de la capital este encierro se llevaría peor que en la casa de sus padres en Zorita. «Aquí además les hago compañía y puedo ocuparme de ellos».

Cansada de la elíptica / Desde que todo empezó ha pasado ya mes y medio. Tiempo suficiente para estar cansada de entrenar en interior, en la bicicleta elíptica. «Y eso que no soy de las personas que lleva peor entrenar en la elíptica, estoy echa a ella y hago todo lo que puedo por mantener un mínimo de forma». A pesar de ello, «la forma ya está perdida, a años luz de cuando esto empezó», aunque sin ninguna competición a la vista, no es eso lo que más le preocupe. «Al menos no estoy parada, no se atrofian los músculos y no cojo demasiado peso, ya que nosotros estamos acostumbrados a comer bastante porque así lo requiere nuestra actividad y ahora que paramos también es difícil cerrar el pico», explica entre risas.

Sin calendario es imposible planificar nada, apostilla, aunque cuando pueda reiniciará la preparación del maratón. Su camino a Tokio podría empezar en Valencia, donde no pudo estar el año pasado por problemas familiares. «Me gustaría estar en esa prueba, es lo último que hablé con el organizador en febrero, pero ahora mismo no lo sé, lo veo todo muy difícil». Tanto que Tere Urbina cree que no volverá a haber maratón alguno hasta el 2021.

Lo que sí llegará antes es la libertad de correr al aire libre, «sentir tu cuerpo, respirar aire puro». Es lo que ahora espera Urbina, un de las muchas personas que ha celebrado su cumpleaños (35) en pleno confinamiento.