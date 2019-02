Una nueva victoria para soñar

Al final pasará lo que tenga que pasar, pero a falta de 12 partidos más uno, el Badajoz está imparable a todos los niveles y se ha hecho aún más grande con una impresionante afición que no sólo ve trocitos de piel de sus jugadores por el campo, sino que también disfruta del juego pese al mal estado del terreno. Nadie puede con el equipo de Mehdi Nafti que ha noqueado por KO a sus últimos siete rivales en el Nuevo Vivero. Ya suma tres victorias consecutivas, la de ayer ante el San Fernando (2-0), y sube a la sexta posición a seis puntos del cuarto.

Por si esto fuera poco, el Badajoz ahora no perdona un solo error. El San Fernando cometió dos muy graves con las expulsiones de Lolo Guerrero al filo del descanso –en once minutos se fue a los vestuarios por increpar a un rival y por una dura entrada– y el meta Rubén Gálvez –por pisotón a Candelas– a falta de 20 minutos. Y los blanquinegros lo aprovecharon para matar el partido con los tantos de Mario Gómez de cabeza a la salida de un córner y Guzmán de penalti.

El compromiso de la plantilla llega al punto de que un jugador no convocado por lesión el día antes acaba jugando en el once titular porque duele más no ayudar al equipo que una lesión. Y si ese jugador es Damián Petcoff, uno de los de más calidad, está todo dicho.

INICIO IGUALADO / Enfrente estaba el tercer clasificado y no fue fácil. Mucho juego en el centro del campo en la primera parte e imprecisiones, con escasas llegadas. La mejor, una fantástica jugada de Juanjo por la derecha en la que se marchó de dos contrarios y fue derribado en la frontal del área pero el árbitro dijo que no, y Ferrón acabó rematando alto. Y otra seguida de David Martín en la izquierda que acabó despejando la defensa.

El San Fernando no tuvo un larguero de Gabi Ramos a los 21 minutos porque la jugada estaba invalidada por fuera de juego pero sí gozó al minuto siguiente de un remate de Pablo Sánchez en el área aunque se encontró a un central en constante crecimiento como Cristian Pérez que desvió el balón a córner.

Los visitantes endurecieron el partido y les salió mal. A la media hora, balón largo por el que pelea Higón, sale el meta, chocan y Lolo Guerrero recrimina la acción al blanquinegro y ambos ven la amarilla. Esto anima al Badajoz que en una contra busca el gol con un pase de Ferrón a David Martín y centro de éste al segundo palo pero Eder no llega al remate de cabeza.

Lolo Guerrero ve la segunda tarjeta por una dura entrada a Eder Díez a los 42 minutos y se llega al descanso con empate a cero.

En la segunda parte, el Badajoz necesitaba una marcha más para llevarse el partido y aprovechar la superioridad numérica. Juanjo lo intenta con otra internada y centro por la derecha que acaba atrapando el meta a los 54 minutos. Nafti tira de la experiencia de Guzmán que cuando sólo lleva un minuto tiene una buena ocasión en un disparo que atrapa Rubén.

Antes del primer gol, buena ocasión pacense en un centro por la derecha de Candelas, toca Eder atrás para Ferrón que dispara y el balón sale rozando el palo izquierdo.

Camino del primer gol llegan dos. A los 67, córner que bota Damián Petcoff y remate de cabeza de Mario en el primer palo que se cuela en la red. 1-0. Y dos más tarde, el meta Rubén Gálvez pisa a Candelas y es expulsado por agresión, señalando el árbitro penalti. Lo lanza Guzmán, a la escuadra izquierda del debutante Milovic y marca el 2-0 que sentencia la contienda. Juanjo busca el tercero en una nueva llegada por la derecha que acaba con disparo alto de Ferrón.

Entre gritos de «que bote el Vivero» y «orgullosos de nuestros jugadores» de la Grada 1905, gran disparo de Higón que rechaza el meta a los 79 minutos. No había tiempo para más. Nueva victoria en casa, trabajada y merecida.

badajoz 2

san fernando 0

3Goles: 1-0: min. 67, Mario Gómez. 2-0: min. 72, Guzmán Casaseca (penalti).

3Árbitro: Carralero Calvo (Madrileño). Amonestó a los locales Cristian, Higón y Kike Royo y expulsó a los visitantes Lolo Guerrero por doble amarilla (31y 42) y al meta Rubén Gálvez por pisar a Candelas (69).

3Estadio: Nuevo Vivero.

3Espectadores: 8.500.

3Badajoz: Kike Royo; Juanjo García, Mario Gómez, Cristian Pérez, Alfonso Candelas; David Martín (Min. 61 Guzmán Casaseca), Damián Petcoff (Min. 75 José Ángel), Julio Cidoncha, José Higón; Eder Díez y Francis Ferrón (Min. 81 Eneko Zabaleta).

3San Fernando: Rubén Gálvez; Gabi Ramos, Oca, Lolo Guerrero, Nano; Raúl Palma, Carry (Min. 47 Colo); Sergio Romero (Min. 67 Bruno Herrero), Manu Ramírez, Pablo Sánchez (Min. 71 Milovic); y Pau Franch.