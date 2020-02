El nuevo Badajoz de Pedro Munitis persigue el triunfo

Primer partido de Pedro Munitis con el play-off en juego. El técnico del Badajoz debuta ante el Córdoba en una semana muy intensa para los blanquinegros tras el cese de Mehdi Nafti, la llegada del técnico cántabro y el importantísimo partido ante el Córdoba, quinto a dos puntos de los blanquinegros. La afición puede ser un factor determinante y se espera un gran ambiente en las gradas del Nuevo Vivero.

El Badajoz tendrá las bajas de Sergi Maestre, lesionado en el aductor y Chris Ramos recuperándose de la rotura de isquiosurales. El equipo recupera a Kike Pina tras la misma lesión y Adilson después de superar un esguince de tobillo. En el Córdoba, que llega con dos históricos del Extremadura como Willy y Valverde, es baja el exblanquinegro Thierry Moutinho.

«Es un partido importante», reconoce el nuevo técnico Pedro Munitis para subrayar que «nosotros no podemos saltar a jugar un partido pensando en las consecuencias que va a tener ganar o perder. Tenemos que centrarnos en lo que tenemos que hacer, en el trabajo, quedarían 14 jornadas por delante, llevamos tres días y no es nada definitivo aunque sí importante. Sacar un resultado positivo sería bueno no, lo siguiente pero no hay que crear dramas ni buscar finales aunque sí es un partido muy importante», agrega.

Del Córdoba, Munitis dice que «es un equipo que de mitad de campo para adelante tiene un potencial brutal, posiblemente la mejor plantilla de toda la Segunda B. Tiene jugadores muy importantes como Willy, Piovaccari, Valverde, De las Cuevas, Moutinho, Javi Flores…jugadores con muchísima capacidad para hacer daño. Es un equipo que te descuelga jugadores y te contragolpea con una violencia de la leche y en centros laterales tienen el área super cargada siempre, vienen con mucha gente y quizá ese sea su mayor potencial».

«Ha sido una semana de locos, todo muy precipitado, muchísimo trabajo que hacer…», destaca Munitis. «Ha sido todo muy intenso. Estoy contento y muy ilusionado. La actitud de los jugadores buenísima, muy buena predisposición para tratar de aprender lo antes posible lo que queremos transmitirles sabiendo las dificultades». El técnico ha encontrado a los jugadores “muy receptivos en todo lo que se les ha planteado. Tienen muchísimas ganas de sacar esto adelante porque saben que es un año important», comenta también.

Y añade que “por momentos te entra hasta cierta ansiedad...” -ríe- para añadir que “es complicado porque lo que trabajas en una pretemporada tienes que tratar de transmitir en una semana. Sabes que algunas no van a calar porque es imposible y les he pedido que no pongan en el campo nada de lo que ellos no hayan sido capaces de asimilar y se sientan seguros. Entrenamos miércoles por la mañana, el jueves mañana y tarde tratando de trabajar el ataque, la defensa, ataque en campo rival, balón parado…seguiremos trabajando conceptos y teniendo precaución con el tema físico de que el jugador llegue lo más limpio posible para poder competir con garantías el domingo”.

Munitis dice que el mayor cambio esta semana se ha producido más en el Badajoz con el nuevo entrenador que en el Córdoba con todos sus fichajes. “Estamos muy centrados en lo nuestro pero el cambio sustancial lo tenemos nosotros que vienen trabajando con su entrenador y modelo de juego. Han incorporado jugadores que esperemos que igualen un poco la situación en la que nos encontramos nosotros. No hay que mirar ni poner paños calientes y muchas veces situaciones no tan favorables se sacan adelante con actitud y ganas de salir adelante y seguro que el equipo está a tope”.

Por último, ve complicado un ambiente como el de Copa del Rey ante el Granada “porque cada partido tiene sus circunstancias pero la gente seguro que va venir al estadio, se va a volcar con el equipo, va a ser capaz de entender la situación en la que nos encontramos a día de hoy y estará con nosotros de principio a fin”.