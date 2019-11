Ojo con el gigante dormido

El 29 de septiembre consiguió el Recreativo de Huelva su última victoria. Precisamente fue ante un equipo extremeño, el Don Benito. Desde entonces, cuatro empates y cuatro derrotas, un dato que esconde la realidad del rival al que mañana se enfrenta el Badajoz, como apunta el entrenador blanquinegro, Mehdi Nafti. «Es un gigante dormido», advierte el franco-tunecino, «a mí y a mi plantilla la clasificación del Recre no nos va a engañar, sabemos perfectamente dónde vamos».

El decano del fútbol español es duodécimo con 16 puntos, nueve menos que los pacenses. Entre octubre y noviembre, ocho partidos, solo ha conseguido cuatro puntos gracias a otros tantos empates. Con eternos problemas institucionales, el Recre tiene a pesar de todo una gran plantilla, como se encarga de recordar Nafti. «Llevan una racha negativa, pero en los partidos que yo he visto no está más arriba en la clasificación simplemente porque el balón no ha entrado».

Mañana no podrá contar Nafti con su jugador más en forma, Álex Corredera, que deberá cumplir un partido de sanción. También es baja de última hora Julio Gracia, «con una microrrotura en el isquio». Tampoco estará Fobi, que se incorporará la semana que viene tras estar con su selección. En el apartado positivo, la vuelta de Chris Ramos.

Sin Corredera ni Julio Gracia perderá creatividad en el centro del campo, pero no le preocupa a Nafti porque sabe que tiene a jugadores con la calidad suficiente para suplirles sin que se note su ausencia. «Guzmán está en un buen momento, recupero a Sergi Maestre, Caballero también está muy bien... hay calidad de sobra para suplir las bajas».

Nafti también lanzó ayer un mensaje de ambición, que pasa por ganar los cuatro partidos de liga que le restan al 2019 «y también el de Copa del Rey» frente al Amorebieta.