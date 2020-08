Ona Carbonell, madre por primera vez

Ona Carbonell acaba de anunciar, a través de sus redes sociales, que ya es mamá. La nadadora, con una emotiva foto en blanco y negro en la que se ve a su pequeño agarrando con su pequeña mano la de sus papás, publicaba: "Bienvenido al mundo Kai. Quiero agradecer enormemente el cariño, profesionalidad y gran trabajo al hospital Can Ruti de Badalona donde he dado a luz a mi primer hijo y a la clínica Riera Bartra, mi ginecóloga y su equipo de toda la vida que me ha acompañado en este bonito viaje. Nos hemos sentido muy cuidados en todo momento. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, especialmente a la familia".

La ganadora de "Masterchef celebrity" y su pareja, Pablo Ibáñez, cumplen así su sueño de convertirse en padres primerizos. Ona, que ha pasado un embarazo de lo más tranquilo, ha compartido con naturalidad su día a día y cómo su barriguita iba creciendo poco a poco durante el confinamiento motivado por el coronavirus. Ahora, por fin, Kai ha llegado al mundo para, sin duda, completar la felicidad de la campeona olímpica. Muchas felicidades Ona! Estamos deseando que nos cuentes más detalles del nacimiento del pequeño.