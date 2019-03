Oportunidad perdida en Don Benito

El Don Benito dejó escapar una oportunidad de oro para seguir fuera de los puestos de descenso y empató a dos ante un rival directo, el Atlético Sanluqueño, que dominó durante buena parte del partido y que acabó empatando en el minuto 94 con un penalti digno de la mejor ciencia ficción (2-2).

Todo estaba preparado para una gran fiesta en Don Benito, con 2.300 espectadores en la grada y con un once ofensivo por parte de Juan García. Los rojiblancos comenzaron dominando, muy verticales y llegando, sobre todo, desde la derecha. Desde ahí recortó Abraham Pozo para acabar rematando fuerte, pero el central José mandó el balón al córner. Un saque de esquina que Trinidad remató a las manos del meta Javi Jiménez.

Tras el ímpetu inicial de los locales, el conjunto andaluz empezó a asentarse en el campo y a ganar metros con el balón. En el 11, remate de Nando dentro del área que taponó Ismael Heredia.

Poco a poco el partido se fue abriendo, con ambos equipos buscando un juego directo, con poco dominio en el medio del campo. En el 22, remate forzado de David Agudo desde el suelo que atajó el meta visitante sin problemas. Respondió el Sanluqueño con un disparo de Álex Cruz alto.

Cuando parecía que los visitantes empezaban a dominar llegó el tanto del Don Benito, en el 33. Trinidad sacó de banda, la peinó Gonzalo en el primer palo y Sillero entró con todo en el segundo palo para poner el 1-0.

El tanto espabiló aún más a los gaditanos, que empezaron a dominar y a llegar al área de Leo Santos. En el 41 remató el central José al fondo de las mallas, pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego.

Pero en el 43 esta vez no perdonaron los andaluces. Jugada de calidad de Del Moral por la derecha que, tras dejar atrás a dos hombres, la pone al segundo palo para encontrar a Dani Güiza. El ex internacional español remató con tranquilidad y calidad para empatar el duelo.

El paso por los vestuarios no cambió mucho la dinámica. El Sanluqueño siguió dominando y merodeando el área de Leo Santos. En el 52 Nando perdonó rematando solo pero flojo a las manos de Leo. El Don Benito se defendía y buscaba alguna contra pero los andaluces se replegaban bien, sin fisuras en la zaga.

más pólvora / El partido fue perdiendo ritmo, pero al Sanluqueño se le vía más cómodo. Cada pérdida del Don Benito los andaluces lo castigaban con contras peligrosas conducidas por Del Moral o David Toro.

Movió Juan García el banquillo metiendo a un delantero más, Edgar Agudo. Mientras el Don Benito pudo marcar en el 69 con balón muerto que se encontró Trinidad en el área pero que taponó la zaga visitante. Los rojiblancos no estaban teniendo su día con demasiados fallos e imprecisiones, apenas les duraba el balón y así era difícil crear peligro. Pero en el 74 David Agudo pelea un balón botando dentro del área y recibe la patada de Alberto García, el árbitro señaló penalti. Los visitantes protestaron mucho la decisión. David Agudo no perdonó y puso por delante a los suyos cuando peor lo estaban pasando.

Si antes del tanto dominaba el Sanluqueño tras el gol los andaluces hicieron un monólogo. El Don Benito se encerraba atrás y buscaba salir rápido a la contra. Pero fue el conjunto visitante el que montó una contra en el 84, Mawy recibió dentro del área pero Leo Santos se anticipó para salvar a los suyos.

El Sanluqueño lo buscaba de todas las maneras y cuando no se encontraba con la defensa era Leo Santos el que aparecía. En el 92 los visitantes tuvieron una triple ocasión que salvaron Leo, Mario Gómez y Javi Pérez.

Cuando parecía que el Don Benito amarraba los tres puntos llegó el palo. El árbitro señaló penalti en un balón dividido al que salió Leo Santos supuestamente golpeando con el puño a David Álvarez, pero la televisión demostró que todo fue fruto de su imaginación. Edu Oril no perdonó y empató en el descuento. No hubo tiempo ni para sacar desde el centro del campo el árbitro pitó el final.

DON BENITO 2

SANLUQUEÑO 2

3Goles: 1-0 min. 33, Sillero; 1-1, min. 43, Güiza; 2-1, min. 76, David Agudo; 2-2 min. 94, Edu Oriol.

3Árbitro: Pedro Muñoz Piedra. Amonestó a los locales Ricardo Durán y Leo Santos a los visitantes Alberto García, Álex Cruz, Pelón, Edu Oriol y Mario.

3Estadio: Vicente Sanz (2.300 espect.).

3Don Benito: Leo Santos, Trinidad, Ricardo Durán (Javi Pérez, 79), Mario Gómez, Heredia, Gonzalo, Ale Zambrano, Abraham Pozo (Edgar Agudo, min. 67), Pepe Bernal, David Agudo y Sillero (José Manuel, min. 86).

3Atlético Sanluqeño: Javi Jiménez, David Álvarez, Jose, Pelón, Alberto García (Mario, min. 87), Del Moral, Nando, David Toro (Juanfran, min. 71), Güiza (Mawy, min. 57), Edu Oriol.