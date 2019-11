Una oportunidad para resucitar

El paciente mejoró en el Nuevo Vivero, pero aún sigue en la UVI. El Mérida continúa colista y necesita empezar a sumar de victoria en victoria. Su próxima revisión será esta tarde en el Romano (17.00 horas), ante el Sevilla Atlético. Una oportunidad de oro para resucitar.

«Hubo cosas muy positivas, nos demostramos que podemos competir con cualquiera», reconoció el técnico Diego Merino en la rueda de prensa previa al partido de esta tarde. Una conclusión extraída del derbi ante el Badajoz (1-1) y que refuerza al Mérida, especialmente en el apartado psicológico. Y, a partir de ahí, el conjunto pecholata debe crecer.

Poco a poco los astros se alinean para que Merino pueda, por fin, confeccionar un once con el abanico de la baraja al completo. No hay bajas. Pino podría contar ante el Sevilla Atlético con algunos minutos, como así admitió el preparador, que no podrá sentarse en el banquillo ante el filial andaluz. El primero de los dos partidos de sanción.

El Sevilla Atlético llega a Mérida e llega en una zona tranquila de la tabla y con la moral por las nubes tras vencer de manera contundente al UCAM Murcia (3-0). El equipo de Gallardo es décimo y su jugador estrella es Mena, que lleva 5 goles en lo que va de temporada. Un equipo «muy trabajado, vertical y con calidad», según el preparador emeritense.

No pensar en el resultado. Ese es el lema de Merino y su mensaje para los jugadores. «Ganar es importante, pero de ahí hay que quitar el foco. Nuestro foco es el desarrollo del partido», asegura. No obstante, el Mérida lleva sin vencer desde finales de septiembre en su visita al filial nazarí.

El trabajo de esta semana, para Merino, ha sido muy positivo. «Estoy muy ilusionado, porque voy viendo cosas que me van gustando… aunque queda todavía mucho por hacer. La afición cree que se puede y ese mensaje es muy importante para todos», detalla el técnico de la entidad capitalina.

El planteamiento deberá ser diferente que el empleado en el Nuevo Vivero. El equipo romano debe mostrar más pegada y más recursos ofensivos. No le sirve el empate. «El empate no nos vale nunca, nosotros queríamos ganar el domingo, pero nos enfrentamos a un equipo muy bien trabajado, eficaz y con verticalidad…lo que me preocupa es la imagen que demos nosotros», confía un Merino inconformista.