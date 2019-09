Optimismo en portuñol

Ricardo Vasconcelos parece el típico perfeccionista. Habla bastante bien castellano, pero insiste en que tiene que mejorarlo mucho. «Lo mío es portuñol», dice, sonriente. Ayer se le vio cómodo en su presentación, que fue también la del cuerpo técnico del Nissan Al-Qázeres Extremadura.

«Claro que estoy contento. Es una ciudad muy bonita y veo muy buen rollo con la gente de la calle», dijo el entrenador luso, que está ante una de las grandes oportunidades de su carrera. Cierto es que ser seleccionador absoluto de su país es un cargo de peso, pero dirigir en una liga como la española es un paso adelante. «Para mí es estupendo haber tenido la oportunidad de estar aquí. El baloncesto en España es mucho más profesional que en Portugal y la competición tiene mucho más nivel, con grandes jugadoras. Es un gran reto», explicó.

Ahora está centrado en que las jugadoras cojan su filosofía de juego lo antes posible. «Hay que trabajar mucho», reiteró, poniendo el acento sobre todo en la defensa. Con siete de diez jugadoras nuevas, la configuración de la plantilla está enfocada a que todas puedan aportar cuando salten a la cancha. «El baloncesto ha cambiado mucho. Con un equipo más corto, jugaríamos más lento. Ahora, lo queremos hacer son posesiones de 14 segundos, con alegría, salir a correr, encestar cuando todavía el equipo rival no ha podido bajar a defender», añadió.

Según sostuvo, la plantilla está por eso mismo llena de jugadoras exteriores, jóvenes y veloces, con solo tres pívots natas (Miriam Forasté, Paula Ginzo y Khadidatou Diouf), más dos aleros que actuarán en la posición de ‘4’, Laura Ferreira y Jennie Simms. «Nuestra prioridad, con el presupuesto había, era traer a gente que diese el nivel para esta liga. Lo hemos conseguido, pero no tenemos interiores dominantes», reconoció.

¿Y él? ¿Qué tal se va a adaptar una competición que no ha pisado hasta ahora? Dejó una frase para enmarcar: «No he estado en la liga, pero ninguno de los entrenadores que voy a tener enfrente ha dirigido contra mí todavía».

Por último, puso inequívocamente el objetivo en la permanencia: todo hace indicar que la Liga Dia ha subido de nivel y el Al-Qázeres ha mantenido su presupuesto para plantilla.

A su lado estarán tres profesionales. Repiten de la temporada pasada el entrenador ayudante Pedro García («me supo mal a nivel personal no seguir trabajando con Ángel [Fernández], pero era una gran ocasión para mí. Quizás suene un poco egoista») y el fisioterapeuta, José Moreno ‘Perry’ («es una temporada especial para mí. La llegada de Ricardo me motivó. Tiene una pinta estupenda. No me podía permitir dejar ‘tirada’ a Paula [Ginzo] en la recuperación de su lesión»). Y llega desde el Plasencia el joven Iván Ramírez como preparador físico: «Mi trabajo es que las jugadoras estén al máximo nivel y que se encuentren lo más cómodas posible».