Oro para Loida Zabala en la Copa del Mundo de Tokio

La extremeña Loida Zabala se ha colgado la medallada de oro en la prueba de la Copa del Mundo de Para Powerlifting disputado en Tokio. La losareña ha cumplido así el triple objetivo con el que viajaba hasta la capital nipona: seguir preparando su clasificación para los Juegos Paralímpicos del próximo año, conseguir la victoria y poder así dedicársela a su abuela, recientemente fallecida.

«Abuela, este oro va por tí», dice Zabala, que reconoce que no ha sido fácil competir en Tokio. Cuando se enteró de la posibilidad de acudir a la capital japonesa se emocionó mucho, pero el fallecimiento hace unas semana de su abuela le ha complicado la preparación. «Por más que me he esforzado al máximo en comer y seguir entrenando, no he podido controlar la bajada de peso corporal. Era una desmotivación perder todo lo que habíamos conseguido, pero ya teníamos los billetes y no podíamos faltar. Y, a pesar de todas las circunstancias, hemos logrado colgarnos el oro. NO sé como lo he conseguido», asegura la haltera extremeña.