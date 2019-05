Ortuño, el delantero paciente que siempre piensa en equipo

En este fútbol de etiquetas y resultados, a un delantero se le pide siempre goles. Y si no los marca, parece que su temporada no vale. Pero no siempre es así. Hay delanteros que pueden tener rachas menos buenas de cara al gol, pero sin embargo, ser foco y parte importante del equipo.

Este puede ser el caso de Alfredo Ortuño, un delantero paciente, de apariencia tranquila y con unos conocimientos futbolísticos bárbaros que desempolva en cada comparecencia ante los medios. El murciano, como el resto de sus compañeros en el Extremadura, sabe que «el partido del Zaragoza viene a ser el despertar de una buena racha y sirve para saber que si nos relajamos, el fútbol te lo va a recordar».

Ortuño, que particularmente fue de los más destacados en el último envite, considera que su equipo cometió errores que no venía haciendo en los últimos cinco partidos: «estuvimos separados, con las líneas poco juntas, sin ganar segundas jugadas. Todo lo que habíamos logrado en cinco partidos no lo supimos poner en práctica», reflexiona.

Pero Ortuño, como sus compañeros y como Manuel, pasa página: «ahora sabemos que no podemos salirnos del camino y hay que pensar en el Alcorcón».

La temporada no está siendo sencilla para el ariete. Después de tener que salir de Albacete en calidad de cedido, Ortuño no ha terminado de encontrar goles en el Extremadura. Ha hecho dos, aunque es cierto que se le han resistido algunos por el buen momento de algunos porteros en jugadas puntuales.

A pesar de todo, Ortuño no desiste y se toma todo con calma. Está feliz, con ganas de jugar cada domingo y se siente muy respaldado por las palabras de agradecimiento público que su entrenador le ha dedicado en varias ocasiones: «es de agradecer ese apoyo público, pero sobre todo noto su apoyo en los entrenamientos, en la relación que tengo con él, en sus charlas para ayudarme a ser mejor futbolista. Ahí, especialmente», confiesa Ortuño.

Difícil / No esconde Alfredo Ortuño la dificultad que entraña jugar en Santo Domingo: «cada vez que he jugado en Alcorcón ha sido muy difícil. Tienen un campo pequeño, donde hay muchos balones divididos y eso nos hará estar muy atentos. Habrá que tener mucha concentración en las segundas jugadas».

Sobre la calculadora del Extremadura para la salvación, lo tiene claro cuando le preguntan que si ganando en Alcorcón está cerca: «si ganamos allí, habrá que seguir ganando porque sabemos que los de abajo también van a ganar».

Fuera de los terrenos de juego, la afición del Extremadura se sigue movilizando para comprar entradas de cara al encuentro en Alcorcón. Agotadas las entradas en taquillas del Francisco de la Hera, los seguidores las buscan ahora en la web del Alcorcón. Incluso, el club madrileño ha habilitado la posibilidad de que los socios que no vayan a ir, liberen sus asientos.