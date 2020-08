Osaka reconsidera su renuncia y jugará

Naomi Osaka, que había anunciado su retirada de la mesa del torneo Premier 5 de Cincinnati que se disputa en Nueva York, para protestar por los disparos de la policía contra el afroamericano Jacob Blake, ha reconsiderado su decisión y pinalmente jugará las semifinales previstas para este viernes.

"Como saben, ayer me retiré del torneo para apoyar la lucha contra la injusticia racial y la violencia policial continua. Estaba (y estoy) listo para jugar ante mi rival", ha escrito en una declaración enviada a The Guardian y al New York Times. La tenista japonesa, número 8 mundial y campeona del Abierto de EEUU en el 2018, ha aceptado la solicitud de la federación estadounidense y de la WTA para que reconsiderara su postura después de que ambas organizaciones suspendieran la jornada de este jueves en protesta también contra la situación contra la desigualdad racial y social que se vive en Estados Unidos.

Osaka, siguiendo el movimiento para boicotear a los Milwaukee Bucks de su partido de play-off de la NBA contra Orlando, había justificado su elección de la siguiente manera: "Como mujer negra, tengo la impresión de que hay temas mucho más importantes que requieren atención inmediata, en lugar de verme jugar al tenis ". "No espero que suceda nada drástico si no juego, pero si puedo entablar una discusión sobre un deporte predominantemente blanco, lo considero un paso en la dirección correcta", dijo. agregó el décimo en el mundo, nacido de madre japonesa y padre haitiano.